¿Por qué Israel no se suma a las sanciones contra Rusia?

Según recordó el medio Jüdische Rundschau, esta no es la primera vez que Israel prefiere mantener la neutralidad. Así, en verano de 2008, durante la Guerra de Osetia del Sur, las autoridades hebreas se negaron a condenar la denominada "invasión rusa" de Georgia o imponer sanciones contra Moscú.

Tampoco se unió a la expulsión masiva de diplomáticos rusos por la supuesta intoxicación del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia, que tuvo lugar en marzo de 2018 en la ciudad inglesa de Salisbury. En cuanto al "conflicto familiar eslavo" entre Moscú y Kiev, que se desarrolló después de que los residentes de la península de Crimea votaran por separarse de Ucrania y unirse a Rusia, "las fronteras ucranianas no tienen en cuenta las distinciones históricas y étnicas, y la política de Ucrania no es más limpia que la de Rusia", afirmó el autor del artículo.

Pero, ¿cuáles son las razones de esta estrategia política de Israel?

De acuerdo con el medio, la razón principal por la que Tel Aviv se mantiene neutral es la participación de Rusia en el conflicto sirio. El autor de la publicación recordó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto con el presidente ruso, Vladímir Putin, asistió al Desfile de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú el 9 de mayo de 2018 tan solo unas horas antes de que la Fuerza Aérea de Israel asestara un golpe sobre varios objetivos iraníes ubicados en territorio sirio.

"Europa le tiene miedo a Rusia, sin importar su rumbo político. Pese a que este miedo es razonable, no puede justificar la actitud hacia Rusia como una encarnación de la URSS. El héroe de Putin es Pedro el Grande, y no Lenin", asegura la publicación. El autor del artículo concluyó que Moscú quiere crear "una Rusia imperial, si bien no tiene previsto hacer frente a las ideas de Occidente o conquistar el mundo".