La cumbre UE-Ucrania abordará los suministros de gas y el Nord Stream 2

"Nos sorprenderemos mucho si este asunto no se discute", respondió a la pregunta correspondiente de periodistas sobre el envío de gas ruso a la UE a través de Ucrania.

La fuente añadió que también "se esperan consultas sobre Nord Stream 2".

El proyecto Nord Stream 2 prevé tender dos tuberías con capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos anuales entre Rusia y Alemania, a través del mar Báltico, que pasarán en paralelo al ya existente gasoducto homónimo.

Ucrania rechaza el proyecto, temiendo perder los ingresos que recibe por el tránsito del hidrocarburo ruso.

En mayo pasado el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, propuso a Rusia y Ucrania mantener un encuentro trilateral para valorar la situación del tránsito del gas ruso por el territorio de Ucrania a los países de la UE después de 2019, cuando expire el contrato actual.

A finales del mes pasado, el ministro ruso de Energía, Alexandr Nóvak, comunicó que la reunión a tres bandas podría celebrarse los días 17 y 18 de julio.

El presidente ruso, Vladímir Putin, había declarado que Rusia puede continuar los suministros de gas a la UE a través de Ucrania "si resultan económicamente viables y oportunos para los participantes de esta actividad económica".

Asimismo, la fuente agregó que la UE tiene previsto debatir con Ucrania su participación en la reconstrucción de Donbás.

"La UE volverá a reafirmar su apoyo a la Misión Especial de Observación de la OSCE y la intención de desempeñar un papel importante en los esfuerzos de reconstrucción en cuanto la situación en la región lo permita", dijo al reconocer que la situación de seguridad sigue siendo complicada.

Además se abordarán "las consecuencias humanitarias del conflicto y el apoyo humanitario de la UE", comunicó.

"También estamos implementando el primer programa especial de apoyo al desarrollo social y económico del este de Ucrania", recalcó la fuente.

En diciembre pasado la UE y Ucrania acordaron la asignación por Bruselas de 50 millones de euros para ayudar a las zonas de Donbás controladas por Kiev.

La fuente aseguró también que durante la reunión se podrían abordar el tema de los derechos humanos y en particular la situación de los periodistas.

"Es probable que discutan la agravación de la situación de los derechos humanos en las zonas no controladas por Kiev en las provincias de Donetsk y Lugansk así como en las anexionadas Crimea y Sebastopol, se hará un llamado a la liberación de los ciudadanos ucranianos detenidos, en particular de Oleg Sentsov", informó al agregar que le "extrañaría" si no se debatiera el cumplimiento de los derechos de los periodistas en Ucrania.

Otro tema que se abordará en la reunión, reveló, es la ciberseguridad y la cooperación en defensa.

"Una de las esferas donde aumentamos y seguiremos aumentando la cooperación está relacionada con el ciberespacio ya que el país [Ucrania] sufre varios ataques cibernéticos", dijo.

Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en más de 10.300 muertos.