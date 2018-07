"No pagaremos nada": parlamentarios rusos se expresan sobre las obligaciones de la URSS

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) publicó el pasado 3 de julio el fallo sobre el caso 'Volokitin y otros contra Rusia'. La decisión en sí no causó rechazo entre la mayoría de los rusos, pero algunos altos funcionarios propusieron no apresurarse con el pago.

En 1982, 15 personas adquirieron bonos de la deuda pública de la URSS. Como afirman los solicitantes, Rusia se considera el país sucesor de la Unión Soviética, incluido en lo que respecta a las deudas públicas. No obstante, todos los solicitantes afirmaron no haber recibido el pago correspóndanme, es por eso que acudieron al TEDH.

Tras analizar las circunstancias de la adquisición de los bonos y su confirmación mediante evidencia documentada, la corte determinó que el Estado ruso deberá pagarle a tres de los demandantes una compensación material de entre 822 y 6.030 euros. Además, cada uno deberá recibir una indemnización moral de 1.800 euros. Las autoridades rusas deberán correr con los gastos de gestión del tribunal de seis de los casos, con sumas de entre 30 y 1.500 euros.

Sin embargo, en Moscú se escuchan voces que llaman a no apresurarse con los pagos. Es el caso del parlamentario Ígor Morozov, quien apunta que se trata de un caso de personas particulares que denunciaban en el TEDH un tema que corresponde a la URSS; no obstante, Rusia comenzó a formar parte del Consejo de Europa —en cuya jurisdicción funciona el Tribunal Europeo— solo en 1996.

"Por lo tanto, este tipo de deuda que Rusia asumió como la heredera de la URSS no se aplica a nuestro Gobierno de ninguna manera. Me parece que en la situación tensa actual en el Consejo de Europa, no debemos pagar nada en absoluto. Hasta que nuestra presencia en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no se restablezca, no deberíamos hacer ni contribuciones ni pagos. Y esta debería haber sido nuestra postura desde el principio", dijo el parlamentario a la agencia FAN.

Rusia fue privada del voto en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa después de la reintegración de Crimea y el inicio de la guerra civil en Ucrania. Como medida de respuesta, Moscú dejó de realizar sus contribuciones anuales a la estructura, que hoy vive una crisis de presupuesto.