Lukashenko revela cuál es el arma más destructiva de nuestro tiempo

"Las noticias fabricadas y los criterios falsos se convirtieron en el arma principal y más eficaz de nuestro tiempo. A través de este arma, los agentes externos hacen estallar a la sociedad desde dentro", subrayó.

© REUTERS / Carlos Barria ¿Fake news? Qué opinan los estadounidenses de las publicaciones sobre Trump

El mandatario afirmó que el pueblo bielorruso debe hacer frente a las 'fake news' con "sus valores, su verdad, su experiencia y sabiduría".

Esta no es la primera vez que un mandatario se pronuncia en contra de las noticias falsas. El líder brasileño, Michel Temer, prometió prohibir las 'fake news' y pidió no confundirlas con la libertad de prensa. Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, acusa a medios estadounidenses como The New York Times, CNN, ABC o The Washington Post de divulgar noticias falsas.

A su vez, el magnate estadounidense Elon Musk anunció en mayo que tiene previsto crear un sitio web —denominado Pravda (Verdad, en ruso)— que evalúe la veracidad de las noticias de los medios de comunicación.

Más: 'Pravda', la nueva 'arma' con nombre ruso de Elon Musk