Enojo por corrupción y violencia marca jornada histórica en México

"Voy a votar por (Andrés Manuel) López Obrador, porque los de abajo sufrimos la violencia y la corrupción de los de arriba", dijo a Sputnik Abel Roque, comerciante, que asistía a una "casilla especial" en el central estado de Puebla para personas en tránsito, alejadas de sus centros de votación en sus lugares de origen.

El hombre de 50 años de edad, uno de los pocos que aceptó revelar su intención de voto, expresó que "los de arriba nos hacen a un lado, y solo se acercan a pedirnos el voto".

© REUTERS / Ginnette Riquelme Así puede influir la ola de corrupción en México en los próximos comicios

Por otra parte, una madre que acompañaba a su hija universitaria, manifestó a esta agencia que espera que "no exista corrupción en el conteo de votos" y mostró su malestar por la espera de "mucho tiempo en el sol" mientras "se siguen metiendo los soldados (a votar)" y agregó que no le "parece justo ese privilegio".

En efecto, el centro de votación "especial" tuvo una afluencia que generó una cola de dos cuadras de largo y más de dos horas de espera, bajo un sol inclemente, que fue visitado por una misión de observadores internacionales, a quienes acompañó Sputnik.

"Estamos fuera de nuestro estado por razones de trabajo, no por nuestro gusto", dijo a esta agencia la madre de una estudiante en esta ciudad colonial, sede de la industria automotriz, donde también están muchas universidades y filiales de centros de educación superior, que atraen a miles de jóvenes de estados del sureste del país.

Más: Expertos piden a candidatos mexicanos soluciones para corrupción, seguridad y justicia

La universitaria, quien como su madre estaba disconforme con el lento proceso espera "que hoy sí se ejerza bien el derecho al voto, que se hagan bien las cosas; y esta opción de votar a pesar de estar fuera de nuestro estado, es una buena iniciativa".

© REUTERS / Edgard Garrido La herencia de Peña Nieto en México: reformas ensombrecidas por corrupción e impunidad

Sin embargo, cada una de esas casillas especiales solo cuentan con 750 de papeletas de votación para cada uno de los cargos federales que se eligen, presidente, diputados y senadores, mientras que la población flotante no puede votar para cargos locales.

Esa situación generó largas y lentas colas que terminaron en brotes de descontento, cuando las papeletas de votación se terminaban.

A su turno, Porfirio Pérez, taxista, relató que "nosotros trabajamos con miedo a la violencia, de 20 pasajeros que atiendo al día, 19 están muy enojados, necesitamos un presidente que sepa qué es andar descalzo, porque la mayoría de políticos han nacido en pañales de seda", dijo sin revelar su voto.

"México sería otro país si cumplieran lo que prometen, espero que él nos cumpla", dijo por su parte Carolina Ortiz de 75 años.

Temas relacionados: Candidatos a la presidencia de México debaten entre denuncias de corrupción

La mujer que trabaja en una fábrica de tortillas, parte central de la dieta mexicana, admitió "votar por AMLO", como llaman sus seguidores al candidato de la izquierda nacionalista López Obrador; "porque me gusta su estilo, no tengo pensión y espero que él me dé una".

© REUTERS / Javier Verdin Por qué la campaña electoral de México es la más sangrienta de la historia

Diana Galván, una estudiante de medicina, expresó sus dudas para decidir en el propio centro de votación y añadió que a pesar de ser profesional, "los salarios son muy bajos, no alcanza para vivir".

Finalmente, una mujer joven que solo se identificó como Alexandra, dijo que "en este país hay mucha corrupción, los empresarios nos quieren obligar a votar por (Ricardo) Anaya, pero la gente está enojada y no vamos a vender el voto por un pantalón o una comida".

Otra estudiante de 25 años estudiante que la acompañaba, respaldó el testimonio, aunque no reveló su voto, pero dijo que "a los políticos no les interesan los pobres, solo nos buscan el día de las elecciones, ojalá que todo cambie porque vivimos arruinados".

Más de 88 millones de mexicanos están convocados el 1 de julio a elegir presidente, todos los asientos del Congreso, y cargos provinciales a gobernadores y alcaldes en lo que fueron llamadas las elecciones más grandes de la historia del país.

Los primeros resultados oficiales serán ofrecidos a las 23.00 locales (04.00 GMT), cinco horas después de que cierren las casillas.