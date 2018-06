Detienen a un observador sueco de elecciones turcas en aeropuerto de Estambul

"Cuando llegué al control de pasaportes allí estaba el servicio de seguridad, me retiraron el pasaporte y me llevaron a otro lugar, luego en cinco minutos salió un policía y me dijo que tenían una orden de las autoridades", dijo Amin.

El observador desconoce los motivos de su detención.

Según la cadena de televisión SVT, la Cancillería de Suecia confirmó esa noticia.

"Nos informaron de la denegación de entrada a Jabar Amin en Turquía por lo cual enviamos una nota a los representantes turcos", dijeron en el Ministerio de Exteriores sueco.

Las autoridades de Suecia esperan que Ankara aclare la situación.

Turquía celebrará el próximo 24 de junio elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas.