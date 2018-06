Denuncian que EEUU "está financiando focos de violencia en Nicaragua"

Tras la discusión de las mesas de diálogo entre el Gobierno y la oposición, Sputnik contactó al corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua Alberto Corona López, quien aportó una perspectiva in situ de lo que está ocurriendo.

Las tres mesas de trabajo que buscan una solución para la crisis en Nicaragua fueron suspendidas. Esas instancias habían sido convocadas en el plenario de diálogo nacional realizado el 15 de junio. Según la Conferencia Episcopal, se las canceló porque el Gobierno no presentó las copias de invitación a los organismos internacionales como se había acordado.

"La oposición había pedido que el Gobierno invitara a organismos internacionales pero esto no se hizo y por eso decidieron levantarse de la mesa. El Gobierno alegó que está en condiciones de continuar con las mesas de trabajo para restablecer la paz en el país", dijo a Sputnik el periodista Alberto Corona López, corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.

Las comisiones tienen tres ejes temáticos: seguridad, electoral y judicial. La primera estará integrada por 12 miembros y deberá crear un plan para finalizar con la violencia. Las protestas contra la Administración de Daniel Ortega y los enfrentamientos que empezaron en abril ya dejaron 178 muertos, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La mesa electoral discutirá, entre otras cosas, la posibilidad de adelantar las elecciones. Por su parte la comisión de justicia tratará la posible reforma de la Corte Suprema. El 16 de junio el Ejecutivo expresó que "el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se compromete a trabajar sin descanso para frenar la violencia". Aseguró que "restableceremos nuestro modo de vida seguro y pacífico, así como nuestros Valores, Cultura y Prácticas de Familia, de Cristianismo, y de Solidaridad".

Para Corona López uno de los elementos clave a tener en cuenta para comprender las agitaciones que vive el país sandinista en estos momentos es el papel que juega Estados Unidos. "Hay todo un financiamiento de ciertos sectores opositores para que lleven a cabo lo que está sucediendo ahorita en el país. Muchas de estas manifestaciones reciben aportes para que puedan mantenerse. En todo esto hay una posición muy ambigua por parte de EEUU", apuntó el periodista.

Para el periodista de nacionalidad cubana de Prensa Latina, es importante evitar "a toda costa" una intervención externa, algo que, aseguró, es que ha estado intentado el Gobierno del país centroamericano.

"No obstante hay denuncias de que la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o United States Agency for International Development, en inglés] está financiando, a través de terceros y de maneras no transparentes, muchos de estos focos de violencia en el país", señaló. Bajo este clima de tensión "aún bajo un gobierno sandinista hoy es peligroso declararse sandinista. Los están quemando, los están atacando a ellos y sus familias".