En respuesta, el presidente ruso, Vladímir Putin, llamó a Europa a desarrollar intereses comunes con Rusia, señala el analista en su artículo. Sin embargo, los miembros del G7 ven a Rusia solo como enemigo, añade.

"Para Occidente, Putin representa un problema porque insiste en la soberanía de Rusia. La independencia rusa es lo que desestabiliza el orden mundial de Washington. Rusia es vista como una entidad desestabilizadora porque Putin no acepta la hegemonía de Washington", explica.

Según Craig Roberts, "Putin acepta insultos y humillaciones con el fin de demostrar a los europeos que Rusia no representa ninguna amenaza".

No obstante, a juzgar por las declaraciones del G7, a los políticos europeos no les importa que Rusia no represente amenaza alguna para ellos. Europa parece seguir el plan, independientemente de cómo se comporte Moscú y cómo les trate a ellos mismos Washington, comentó el analista, en referencia a la salida de EEUU del acuerdo nuclear iraní y el consiguiente impacto sobre las empresas europeas.

Tema relacionado: Las empresas francesas tendrán que abandonar el mercado iraní por las sanciones de EEUU

Por lo tanto, el economista opina que la estrategia de Putin podría fallar. Primero, porque los países europeos no saben qué significa ser un estado soberano. "Sin Washington, los políticos europeos se sienten perdidos".

"Siendo una persona racional y humana, Vladímir Putin se centra en evitar conflictos".

Sin embargo, la paciencia puede no solo contribuir a la paz, sino también dañarla. "La paciencia de Putin dice a los europeos que pueden continuar impunes sus acusaciones y acciones hostiles contra Rusia".

Con la esperanza de unirse a Occidente en una guerra contra el terrorismo, los rusos, según el experto, "pasan por alto el hecho de que el terrorismo sea un arma de Occidente para desestabilizar a los Estados independientes que no aceptan el mundo unipolar".

"Tal vez la amenaza de una guerra sería mucho menor si Rusia simplemente se librara de Occidente y se centrara en la integración con el Este", opina Paul Craig Roberts.

Putin no se siente solo en "el Olimpo político" #PutinDirect2018 https://t.co/GMkRJYTvpr — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 7, 2018

Mientras tanto, el analista ruso Antón Orlovski opina que Vladímir Putin evalúa con calma la situación y explica la agresión de Occidente por el miedo.

"La posición de Vladímir Putin está absolutamente justificada. Los ataques agresivos de los Estados occidentales realmente parecen estar causados por el miedo. Los ataques y las medidas restrictivas contra Rusia se introdujeron cuando la economía rusa estaba creciendo. Y para los estados occidentales eso fue inaceptable, porque sintieron una fuerte competencia", comenta Orlovski en su artículo para el portal Russkaya Vesna.

Durante el programa 'Línea Directa' —sesión de preguntas de los ciudadanos rusos a Putin—, el presidente ruso señaló que las acusaciones de Occidente contra Rusia forman parte de una política de contención.

Más: Putin califica las acusaciones contra Rusia como "política de contención"

Putin subrayó que las tensiones terminarán cuando Occidente se dé cuenta de que los métodos que aplica son contraproducentes y perjudican a todos, y que "no le queda otra que respetar los intereses de Rusia".