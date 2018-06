El secretario general de la ONU: Oriente Medio es el principal reto global

"Los problemas son globales y deben resolverse a nivel global, la falta de confianza se ha convertido en un gran problema; hay muchos retos, y el más grande es Oriente Medio", dijo Guterres en un discurso pronunciado en un club de debates en la residencia de verano Kultaranta del presidente finlandés y transmitido en internet por los medios del país.

© REUTERS / Mohamed Azakir Este país podría ser el futuro campo de batalla entre Israel, Arabia Saudí e Irán

A su juicio, en la región hay "muchos países", como Israel e Irán, que "no respetan las reglas comunes", por lo que "no hay mecanismos de prevención de conflictos".

El secretario general de la ONU se mostró también preocupado por una posible ciberguerra.

"No tengo dudas de que, si en el futuro hay una guerra entre dos países, se producirá un ciberataque masivo; eso se aplica no solo a los sistemas de protección, sino también a las infraestructuras importantes de la sociedad, y el mundo no está preparado para ello", advirtió.

Después de su intervención en el club de debates, el directivo máximo de la ONU se reunió con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto.

Según había declarado el 12 de junio el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, este 18 de junio el secretario general viajará a Oslo y luego, el 20 y 21 de junio, visitará Rusia, donde, entre otras actividades, apoyará al equipo de Portugal en el partido contra Marruecos del Mundial 2018.