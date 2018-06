"No hay futuro dentro de Ucrania": ¿por qué en Donbás crean un marco legislativo único?

Los responsables de ambos territorios tomaron esta decisión tras reunirse en Debáltsevo, una ciudad bajo control de la DNR desde febrero de 2015.

"Sin sincronizar la legislación de las repúblicas, no podremos llegar a los resultados que nos gustaría tener en la fase final", dijo Denís Pushilin, portavoz de la DNR. También señaló que en las dos repúblicas todas las leyes serán adoptadas de manera síncrona.

El ministro interino de Relaciones Exteriores de la República Popular de Donetsk, Vladislav Deinego, explicó a RT que se trata de cumplir con las tareas fijadas en la reunión de jefes de las repúblicas en enero de 2018.

El 31 de enero de 2018, el líder de la DNR, Alexandr Zajárchenko, y el jefe interino de la LNR, Leonid Pásechnik, firmaron una declaración de intenciones para crear un espacio aduanero único para las dos repúblicas.

"Por más que nuestros enemigos deseen creer que estamos divididos, esto no es cierto. Para todo llega la hora. Hoy es el día en que decimos que deberíamos tener una frontera común, tenemos un enemigo común, tenemos un futuro común", dijo el jefe de la república de Donetsk en aquel momento.

En el mismo día ambos políticos firmaron un acuerdo de cooperación entre las dos entidades estatales en el campo del transporte ferroviario. Actualmente existen puestos aduaneros entre la LNR y la DNR.

El mismo Zajárchenko, en una entrevista con RT, señaló que la asociación de las dos entidades territoriales en un solo estado no está en la agenda.

"Somos dos repúblicas diferentes. Sí, luchamos juntos, siempre nos ayudamos los unos a los otros. Tenemos una política común y problemas comunes, pero nuestros presupuestos son diferentes", dijo.

A juicio del presidente del Centro de Análisis de Sistemas y Previsión de Ucrania, Rostislav Íshchenko, la decisión de los jefes de las repúblicas a la hora de sincronizar sus leyes los aleja aún más de Ucrania.

"No hay futuro para las repúblicas dentro del Estado ucraniano, Kiev no las ve como parte de Ucrania, ellas tampoco quieren formar parte. Ambas entidades territoriales ya se han retirado del espacio financiero y económico de Ucrania, el rublo circula en su territorio, reciben asistencia política y económica de la Federación de Rusia. Y la creación de leyes generales me parece un paso lógico en este contexto", afirmó el politólogo.

Según Íshchenko, un acuerdo sobre un marco legislativo común debería facilitar la vida de las personas que viven en ambos estados no reconocidos.

"La sistematización de la legislación, especialmente en materia de derecho aduanero, debería mejorar la vida cotidiana del pueblo", concluyó el experto.