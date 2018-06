Un alto diplomático alemán critica la propuesta de readmitir a Rusia en el G7

Trump se pronunció el 8 de junio por restablecer el formato del G8 con la participación de Rusia. También el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, avaló la idea.

El ministro de Estado de la Cancillería alemana, Niels Annen, calificó de "provocación" esa propuesta en una entrevista con el canal ZDF.

"Si Rusia no sale al encuentro y la invitamos [al G7], nadie lo entendería. Es un grupo que defiende valores comunes (…) Mantenemos abierta la puerta para que Rusia vuelva, siempre y cuando se den los pasos políticos. No podemos aceptar otra división en Europa en ese contexto, no todos en Europa estarían de acuerdo con esa decisión", advirtió Annen.

El formato del G8 existía desde 1998, pero después de la reincorporación de Crimea a Rusia en 2014 se redujo hasta Grupo de los Siete (G7), integrado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.

En junio de aquel año, los miembros del Grupo tomaron la decisión de no ir a la cumbre que tenía que celebrarse en la ciudad rusa de Sochi y se reunieron en Bruselas en ausencia de Rusia.

Moscú declaró entonces que no haría nada para volver al G8.

Crimea se escindió de Ucrania y volvió a ser parte de Rusia tras celebrar un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avalaron esta opción.