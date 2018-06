Trump: sería "inaceptable" que Corea del Norte no aceptara desnuclearizarse

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país no aceptaría una situación donde Corea del Norte no proceda a un programa de desnuclearización.

"Ellos tienen que destruir; si ellos no se desnuclearizan, eso no sería aceptable, no podríamos suspender las sanciones", dijo Trump antes de participar de un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

Trump dijo que podría poner más sanciones a Corea del Norte, pero decidió no hacerlo en este momento y agregó que su administración puede imponer más medidas punitivas contra Pyongyang en el futuro.

Además, dijo que está preparado para la cumbre del 12 de junio con el líder norcoreano sobre la desnuclearización de la Península Coreana.

"Creo que estoy muy bien preparado, no creo que tenga que prepararme demasiado", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval y agregó que "se trata de la actitud, se trata de la voluntad de hacer las cosas; pero creo que me he estado preparando para esta cumbre durante mucho tiempo, al igual que el otro lado".

Trump subrayó que la cumbre no es un acuerdo de reunión única y, como mínimo, marcará el comienzo de una gran relación entre los Estados Unidos y Corea del Norte.

La muy esperada reunión entre Trump y Kim está programada para el próximo martes en Singapur.