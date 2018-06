Rusia espera que países occidentales vuelvan a cooperar para la no proliferación nuclear

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú espera que países occidentales vuelva a cooperar en el ámbito de la no proliferación, dice la nota de la delegación rusa para una sesión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebrada el 6 de junio.

"Esperamos que los países occidentales renuncien a lanzar amenazas y ultimátums contra países que no les agradan y vuelvan a acatar a los esfuerzos internacionales que buscan fortalecer el régimen global de la no proliferación nuclear", dice el mensaje acerca de la implementación del Acuerdo sobre garantías respecto al Tratado de No Proliferación Nuclear en Siria.

¿Seguirá Rusia cooperando con EEUU sobre la no proliferación nuclear?

confirman una vez más que para algunos Estados las garantías del OIEA y el régimen de la no proliferación nuclear no es más que "una herramienta para manipulación y ​​para alcanzar sus fines políticos egoístas", resalta el texto.

Moscú expresó la esperanza de que el Departamento de Garantías de la Secretaría del OIEA sea capaz de hacer frente a tales aspiraciones y disipe "las especulaciones de una serie de Estados sesgados sobre desafíos de proliferación presuntamente vinculados con Siria".

"No vemos tales desafíos, además el carácter artificial de los argumentos de quienes intentan en vano morder a Damasco se vuelve cada vez más obvio para la comunidad internacional, incluso su propio público no los cree, según confirman publicaciones en sus medios y resultados de investigaciones de sus propios periodistas", concluye.

