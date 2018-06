El nuevo canciller español promete trabajar para superar la crisis de confianza en la UE

En un breve discurso ofrecido tras recibir la cartera de Exteriores por parte de su predecesor, Borrell afirmó que España debe "contribuir decisivamente" a superar la "crisis de confianza del club comunitario".

El nuevo jefe de la diplomacia española afirmó que "son tiempos difíciles" para asumir el cargo tanto por la situación en la UE como por el hecho de que España "se enfrenta al mayor problema al que se puede enfrentar un país, que es su integridad territorial".

En cuanto a la situación comunitaria, Borrell, que fue presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007, destacó que en su momento no supo ver venir la crisis de confianza en las instituciones comunitarias cuando éste estaba integrado en el corazón de las mismas.

"Si a me hubiesen dormido en el año 2007 y me hubiesen despertado diez años después, no me lo creería", afirmó, antes de reiterar su intención de trabajar para reforzar la confianza de los ciudadanos hacia la UE.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó el 6 de junio que su Ejecutivo es "decididamente europeísta", aunque en varias de sus últimas declaraciones públicas también destacó que trabajará para conseguir que las políticas comunitarias tengan un cariz más social.

