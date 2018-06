China, dispuesta a investigar el supuesto "incidente acústico" si EEUU lo pide

"Con respecto a los informes más recientes, EEUU no ha contactado con China, que yo sepa, nos hemos enterado por The New York Times", dijo Hua refiriéndose a la supuesta evacuación de otros dos diplomáticos estadounidenses que trabajaban en el consulado de Guangzhou.

La portavoz añadió que "si el problema realmente existe, EEUU podría dirigirse directamente a China".

"Por nuestra parte, actuaremos de forma responsable para realizar la investigación correspondiente", aseguró.

La víspera, The New York Times publicó que EEUU había sacado de China a dos diplomáticos más que presentaban síntomas inusuales tras una supuesta agresión acústica.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, reconoció que "varias personas" fueron repatriadas a Estados Unidos y sometidas a una evaluación exhaustiva para aclarar las causas y determinar si el problema es similar al observado antes en diplomáticos estadounidenses en Cuba.

Un funcionario estadounidense en China presentó en mayo pasado síntomas raros, similares a los sufridos por el personal en Cuba, sin que se haya averiguado hasta hoy si los incidentes obedecen a una causa común, según el Departamento de Estado.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, dijo que Pekín no encontró entidades o individuos que hubieran perpetrado "ataques acústicos" contra el ciudadano estadounidense.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció esta semana la creación de un equipo de trabajo para responder a los incidentes de salud inexplicables que afectaron a diplomáticos estadounidenses y miembros de sus familias en el extranjero.

EEUU reveló en 2017 que al menos 24 personas —empleados de su legación diplomática en La Habana y sus familiares— habían sufrido entre noviembre del 2016 y agosto del 2017 distintas afecciones de salud tras padecer un incidente aún no determinado.

Fuentes del Departamento de Estado aseguraron que el incidente habría sido un ataque con un dispositivo sónico.

Las supuestas agresiones sónicas sirvieron de pretexto a finales de septiembre de 2017 para retirar inicialmente el 60% del personal de la embajada estadounidense en Cuba y exigir una reducción similar de la representación cubana en Washington.

El Gobierno cubano negó reiteradamente su implicación en los supuestos ataques sónicos al personal estadounidense en la isla.