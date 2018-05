Moscú: impulsores de reunión de la OPAQ buscan "incitar las histerias antisiria y antirrusa"

En un comunicado la Cancillería rusa recordó que el 29 de mayo pasado el Reino Unido, apoyado por Australia, Bulgaria, Alemania, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Polonia, Rumanía, EEUU y Japón, pidió a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) convocar en junio una sesión especial de los países miembros.

La iniciativa "entraña el riesgo de destruir el acuerdo internacional y la propia Organización para la Prohibición de las Armas Químicas", dice la nota.

El texto explica que "la iniciativa de Londres y sus simpatizantes está encaminada a continuar politizando la labor de la OPAQ".

Rusia se opone a iniciativa del Reino Unido de convocar sesión de los miembros de la OPAQ

"Los promotores de la sesión especial ni siquiera tratan de ocultar que planean emplearla para incitar las histerias antisiria y antirrusa en torno a los escenarios inventados por combatientes de las ONGs como Cascos Blancos, sobre supuestos casos de uso de armas tóxicas por las tropas gubernamentales sirias, y respecto al caso Skripal, inspirado por Londres", subraya.

El Ministerio ruso calificó de "inadmisibles y contradictorias a la Convención sobre las Armas Químicas" las intenciones de los promotores de la sesión especial de la OPAQ, que buscan encargar a la Secretaría Técnica de la organización de "determinar a los culpables por el uso de armas tóxicas".

"Llamamos a los Estados miembros de la Convención sobre las Armas Químicas a no ir a remolque de Londres y sus simpatizantes y no permitir que se destruya el régimen global de desarme químico y no proliferación de armamento tóxico, que llevó décadas formándose", destaca el comunicado.