CNN mostró un material titulado 'Bábchenko está vivo', luego de que la información sobre su presunta muerte fuera refutada por Kiev.

"¿Qué está pasando?", preguntó la presentadora al corresponsal de CNN en Rusia, Frederik Pleitgen.

Pleitgen habló sobre la conferencia de prensa en la que participó Bábchenko y señaló que todo lo que habían dicho los funcionarios oficiales de Ucrania resultó ser una mentira. Además, según el corresponsal, "todo lo que los rusos dijeron es verdad".

© Sputnik / Stringer Rusia cuestiona insinuación de Kiev sobre su presunta implicación en muerte de Bábchenko

El corresponsal enfatizó que el primer ministro ucraniano, Volodímir Groisman, "acusó injustamente a Rusia" del asesinato de Bábchenko.

Groisman había asegurado anteriormente que Rusia estaba detrás del crimen, mientras que el ministro de Exteriores ucraniano, Pavel Klimkin, había mencionado las "diferentes tácticas" de Rusia.

Los medios 'mainstream' prestaron particular atención a la dura crítica realizada por Bábchenko contra el Kremlin. Así, The New York Times afirmó que la muerte del "periodista ruso que criticaba fuertemente al Kremlin" estaba relacionada con sus actividades profesionales, mientras que Al Jazeera enfatizó que los artículos de Bábchenko "indignaban a los rusos" y que fue "un crítico de Putin". The Guardian en su artículo calificó a Bábchenko como un "crítico del Kremlin" y vinculó su asesinato a su trabajo periodístico.

