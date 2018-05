Rusia, ¿en contra del 'gendarme' del mundo?

Tan pronto como el Ministerio de Exteriores de Siria anunció su decisión de reconocer a Abjasia y Osetia del Sur como Estados soberanos, Georgia señaló que romperá lazos diplomáticos con Siria. Sin embargo, no culpó a Damasco por este reconocimiento, sino a Moscú. Y no fue el único país en hacerlo.

De acuerdo con el presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo de la Federación —Cámara Alta del Parlamento ruso—, Konstantín Kosachev, Tiflis no debería tomar esta decisión con hostilidad, ya que esto es parte de un proceso legal al que otros países se unirán en el futuro.

"Por supuesto, Rusia apoya este proceso. Somos conscientes de que esto no se hace en contra de alguien, sino en apoyo de la población y sus aspiraciones legítimas. Estoy seguro de que este no es el final del reconocimiento que tendrá Abjasia y Osetia del Sur en el mundo", señaló Kosachev a RT.

En su opinión, el reconocimiento de la independencia de Estados jóvenes por parte de Siria es "otra prueba de que las acciones de Occidente conducen a resultados que son exactamente lo contrario de lo que esperaban". Además, es un logro diplomático para Abjasia y Osetia del Sur, que continúan defendiendo su soberanía a pesar de todo.

"Este es sin duda un evento importante para las repúblicas caucásicas, que fortalece sus posiciones en la arena internacional y demuestra la ineficacia de la política de varios países de ignorar su existencia", concluyó el senador.

Por su parte, el embajador ruso en Abjasia, Alexéi Dvinianin, aseguró que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia "continuará poniendo todos sus esfuerzos para promover el reconocimiento político de Abjasia". Según el diplomático ruso, citado por Kommersant, lo mismo aplica para Osetia del Sur.

Del mismo modo, la directora de Sputnik y Rossiya Segodnya, Margarita Simonián, también saludó este reconocimiento. De acuerdo con la periodista, es precisamente a países como Siria a los que Rusia debería ayudar.

"Siria reconoció a Abjasia y Osetia del Sur. Eso es maravilloso. En general, deberíamos salvar solo aquellos países que: a) reconocen a Crimea como parte de Rusia; b) reconocen todo lo que reconocemos nosotros; c) no apoyan y condenan las sanciones contra nosotros", escribió Simonián en su cuenta de Twitter.

Al evaluar los ataques de Tiflis contra Moscú por el reconocimiento realizado por Siria de Abjasia y Osetia del Sur, el columnista del periódico ruso Vzglyad, Antón Krilov, hizo hincapié en que Rusia no es Estados Unidos y no ejerce presión sobre sus aliados para forzarlos a reconocer un Estado.

"Ejercer presión y lanzar ultimatos no son el estilo de la política rusa. Moscú elige llevar a cabo negociaciones equitativas hasta el último momento, cuando se hace imposible evitar una decisión que involucre la fuerza, como lo que pasó en 2008 en Osetia del Sur", escribió Krilov.

Desde su punto de vista, es muy poco probable que Rusia en un futuro previsible vaya a condicionar su apoyo al reconocimiento de Abjasia, Osetia del Sur y Crimea.

"El mundo ya tiene un 'gendarme': este es EEUU. Rusia, por el contrario, aboga por la multipolaridad y la diversidad de opiniones. Si un país por agradecimiento o por el deseo de ser solidario reconoce que Crimea es rusa, y a Abjasia y Osetia del Sur no son georgianos, pues, muchas gracias. Si no lo reconocen, no pasa nada, todos tenemos nuestros defectos", concluyó el periodista ruso.