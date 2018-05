Dirigente independentista denuncia ante el Europarlamento que España "reprime ideologías"

Romeva realizó su denuncia por carta, ya que cumple desde hace cien días prisión provisional en la cárcel de Estremera, investigado por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

La mujer del político catalán, Diana Riba, fue la encargada de leer la carta de Romeva a los eurodiputados, en la que éste afirma que "el concepto de estado de derecho" se utilizó estos días "en singular, en abstracto y como un concepto inequívoco" para "que aceptemos que las decisiones tomadas en su nombre son automáticamente incontrovertibles".

Según Romeva, "en un estado de derecho no es suficiente el imperio de la ley, ni tan solo un sistema de organización política de poderes separados y sometidos a un control recíproco efectivo".

"Hace falta, por encima de todo, que estos elementos se orienten a defender los derechos civiles, políticos y sociales de sus ciudadanos, y que en caso necesario puedan recurrir a un juez independiente para hacer valer estos derechos, ante los abusos o excesos del poder", agrega.

Para el político encarcelado, hoy, en España, "esta concepción del Estado de derecho no resiste ningún análisis objetivo, solo lo resiste la retórica" y señala cómo "en Alemania, Escocia, Suiza o Bélgica, los diferentes acontecimientos judiciales evidencian cada día esta verdad".

Más: Presidente del Parlamento catalán denuncia "regresión de derechos y libertades" en España

La política, continúa, "siempre es previa al derecho, utilizarlo como una coartada para no enfrentar los problemas políticos a la larga solo hace imposible la convivencia" y aunque "hoy sucede esto en España", la responsabilidad de "enfrentarse a estas vulneraciones recae sobre todos los demócratas".

"Espero que mi cárcel, le sirva a todos ellos para comprender que no pueden aceptar estos excesos y los peligros que conllevan", concluye Romeva.

En el acto también estuvieron presentes familiares de otros dirigentes independentistas encarcelados y de los jóvenes de Alsasua, así como personas próximas al rapero Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido por su nombre artístico, Valtònyc, condenado por injurias a la Corona y que actualmente se encuentra en el extranjero con el fin de eludir la acción de la Justicia española.

Romeva escribe en su carta que "los casos que se exponen en esta jornada deben ser en un instrumento, para evidenciar a todo demócrata que no se puede aceptar la manipulación del derecho penal para reprimir ideologías; que no se puede responder a posicionamientos y expresiones políticas con coerción judicial y con la vulneración de derechos y libertades; y que esconder la política y optar por la represión no solucionará nunca absolutamente nada".

Te puede interesar: "Cataluña es un laboratorio para perseguir la disidencia"

El objetivo del acto fue comunicar en el ámbito internacional la situación de vulneración de derechos políticos que, a juicio de los denunciantes, se vive en España.