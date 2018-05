'Tribunal contra Rusia': ¿por qué vuelve a salir ahora el tema del MH17?

Para varios analistas extranjeros, entrevistados por Sputnik, queda claro que la investigación del derribo del MH17 estuvo demasiado politizada desde el principio y su reaparición ahora está directamente relacionada con los intentos de la OTAN de acelerar la rusofobia en vísperas del Mundial de Fútbol en Rusia.

"El Mundial debe comenzar en unas pocas semanas. Esto me recuerda una situación similar antes de los Juegos Olímpicos de Sochi, cuando de todas partes salía la propaganda rusófoba", comentó a Sputnik Stevan Gajic, investigador del Instituto de Estudios Europeos.

Otro experto, Jafe Arnold, editor de la página web independiente de noticias Fort Russ, también piensa que el único objetivo de estas acusaciones es "privar a Rusia de reputación y aislar el país del Campeonato Mundial de Fútbol".

Según el experto, las últimas campañas antirrusas, entre ellas el caso de Skripal, la supuesta injerencia rusa en las elecciones, así como las noticias falsas sobre las acciones de Rusia y las tropas gubernamentales en Siria, ya han sido desacreditadas y no hacen el efecto necesario.

"La OTAN necesita un nuevo ataque de propaganda para mantener su guerra de información contra Rusia. Washington, en particular, necesita una nueva idea para unir a Occidente en el contexto de la creciente brecha entre la UE y EEUU. Las acusaciones contra Rusia en relación con el MH17 es parte de la campaña de la OTAN contra Rusia. Es solo una campaña, no es investigación independiente", explicó Arnold.

​Los analistas observaron que los investigadores no presentaron ninguna prueba de que Rusia estuviera implicada en el siniestro. Según ellos, este hecho demuestra que la investigación no es objetiva.

"Las propuestas de una investigación independiente, objetiva y multilateral fueron bloqueadas desde el principio y reemplazadas por una comisión de la OTAN, cuya tarea era confirmar una opinión preconcebida de que Rusia o algunas fuerzas, apoyadas por Rusia, estuvieran detrás de la tragedia", señaló Jafe Arnold.

Ulrich Heyden, corresponsal de los medios alemanes Der Freitag y Telepolis en Rusia y Ucrania, observó en unas declaraciones a Sputnik que "el año pasado no hubo muchas noticias sobre el caso del MH17. Los investigadores holandeses solo repiten sus antiguas acusaciones contra Rusia. No proporcionan nuevas pruebas. Estos 'investigadores' están actuando de forma desleal".

El Ministerio de Defensa ruso realizó su propia investigación, recordó Heyden. Según el analista, si los investigadores estuvieran realmente interesados en estudiar la causa de la tragedia, podrían haber invitado a los expertos rusos para un debate público. Mientras tanto, "la forma de actuar de los investigadores holandeses recuerda un tribunal contra Rusia, agresivo e impredecible", añadió.

La agencia conversó también con Hendrik Weber, director de la ONG noruega People Diplomacy Norway, quien visitó recientemente Donetsk, así como Crimea para obtener una alternativa al principal punto de vista de los medios de comunicación europeos. Según el experto, toda la investigación parece dilatada, lo que les permite "mezclar los cargos… y usarlos contra Rusia una y otra vez".

"Entiendo que la investigación puede completarse y debe presentarse un informe final. Pero este debería contener todas las pruebas y las conclusiones. La Comisión no puede decir: 'Tenemos todas las pruebas, pero no las vamos a presentar'. Eso parece un juego donde hay que mantener a Rusia culpable el mayor tiempo posible", declaró Weber a Sputnik.

Los expertos advirtieron que el mundo se encuentra ahora en una "situación peligrosa" a causa de unas acusaciones constantes y sin fundamento contra Rusia.

​"Lo peor es que se trate no solo de unas acusaciones sin fundamento, sino de sus consecuencias fatales. Recuerden el caso Skripal. Todavía no hay evidencia de la implicación de Rusia en el caso, pero 139 diplomáticos rusos ya han sido expulsados de varios países europeos. Parece que la regla de que 'cualquiera es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada' no funciona si se trata de Rusia", comentó Ulrich Heyden.

Por su parte, Weber opinó que a los europeos solo les queda esperar a que al menos algunos políticos mantengan la mente clara. "Necesitamos más diálogo, no confrontación", esa es la idea que, según el experto, deben transmitir a sus gobiernos los ciudadanos europeos que quieran amistad con Rusia.

Al mismo tiempo, los analistas opinaron que es poco probable que la Unión Europea introduzca más sanciones contra Rusia sobre la base de los resultados de esta investigación.

"Los europeos ya están cansados de las sanciones antirrusas. La UE y EEUU están entrando gradualmente en conflicto respecto a asuntos clave como el acuerdo iraní, el uso del dólar estadounidense como moneda mundial, las relaciones con China, etc. La UE debería decidir su futuro independientemente de Estados Unidos. Si la Unión Europea sigue convirtiendo a Rusia en enemigo para complacer la geopolítica estadounidense, se privará del futuro", concluyó Jafe Arnold.