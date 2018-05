Putin llama a dejar de debatir el caso Skripal

"Es necesario realizar una investigación conjunta, objetiva y completa o terminar conversaciones sobre el tema que solo deterioran las relaciones", dijo Putin al reunirse con directores y redactores jefe de las agencias de información internacionales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

El líder ruso recordó que ya antes de que se iniciara la investigación Londres anunció que el exagente Serguéi Skripal y su hija Yulia fueron afectados con una sustancia tóxica de grado militar.

"No soy especialista en armas químicas pero me imagino que cuando se trata de un arma química, las víctimas mueren casi inmediatamente, lo que no sucedió, el propio Skripal y su hija están vivos y fueron dados de alta", comentó.

A principios de marzo, el exoficial de la inteligencia militar rusa reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, Serguéi Skripal, y su hija Yulia, de ciudadanía rusa, fueron hallados inconscientes cerca de un centro comercial en la ciudad británica de Salisbury.

Nada más abierta la investigación, que según Scotland Yard podría prolongarse por varios meses, el Gobierno británico responsabilizó a Moscú de estar detrás del envenenamiento de los Skripal con la sustancia neuroparalizante A234, también denominada Novichok por las autoridades británicas.

Moscú rechaza las acusaciones de Londres, que considera infundadas, y sigue reclamando acceso a las pruebas para poder colaborar con la investigación.

El Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido informó la semana pasada que Serguéi Skripal fue dado de alta del hospital.

Su hija abandonó el hospital aún antes, el 9 de abril.

Actualmente los Skripal están bajo protección de las autoridades británicas.