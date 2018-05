Kim supera por completo a Trump y le gana la ronda

"Kim ha superado por completo a Trump y le ha ganado esta ronda. Ahora le toca actuar a Trump. Tendrá que salir de este apuro de alguna manera", señaló el analista.

El experto no descarta que el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un se celebre al final, pero no se sabe cuáles serán las condiciones de la reunión.

"[Trump] se ha dado cuenta de que no tiene nada con lo que negociar. La posición de Kim Jong-un es mucho más fuerte. Dejó entrar a los estadounidenses, hizo explotar las minas. ¿Y qué puede traerle el señor Trump? ¿Un ultimátum? Está claro que nadie lo apoyará, excepto él mismo. Por lo tanto, se ha asustado: no tiene nada que ofrecerle y no puede hacer fracasar su política ya que es una persona muy orgullosa", opinó Panov.

Según el exembajador, los norcoreanos han actuado de una manera "muy inteligente y prudente" en este caso.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump califica de "muy buenas noticias" la declaración de Corea del Norte

Corea del Norte, por su parte, había cancelado las conversaciones de alto nivel con el Sur programadas para el 16 de mayo por los ejercicios militares conjuntos de su vecino y EEUU.

"Creo que la cumbre se canceló porque los norcoreanos quieren que el Sur presione más a Trump, ya que es Corea del Sur quien queda afectado: su postura y su presidente en vísperas de las elecciones locales. Por lo tanto, espero que en un futuro no muy distante este diálogo entre el Norte y el Sur se reanude, pero la posición del Norte volverá a ser mucho más ventajosa que la del Sur".

El 24 de mayo, Trump canceló el encuentro con el líder de Corea del Norte. No obstante, el 25 de mayo, el mandatario estadounidense afirmó que las conversaciones están en el camino correcto con Corea del Norte y la cancelada cumbre con el líder Kim Jong-un podría llevarse a cabo el 12 de junio como estaba previsto.

