Erdogan: "EEUU redujo su reputación a cero" al afirmar que Jerusalén es la capital de Israel

El mandatario subrayó que la decisión tomada por EEUU e Israel "no tiene valor".

"Se puede decir: 'Tengo dinero, tengo poder y puedo intimidarlos a todos ustedes usando eso', pero no puedes hacerlo. Y nadie te toma en serio", afirmó el líder del país otomano al agregar que "EEUU redujo su reputación a cero" con esta decisión.

El presidente turco reiteró que Jerusalén sigue siendo la capital de Palestina, sean cuales sean los deseos de Washington.

"Jerusalén es la capital de Palestina y todo el mundo lo sabe. No hay dudas. Lo admitan o no, eso no importa", afirmó.

Anteriormente, Erdogan declaró en una rueda de prensa transmitida por la cadena NTV que el estatus de Jerusalén es "la línea roja" para todo el mundo musulmán.

© REUTERS / Debbie Hill Netanyahu aconseja a Erdogan que no le dé lecciones de moralidad

El 6 de diciembre de 2017, la Administración Trump anunció su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y de reubicar allí su Embajada, anteriormente situada en Tel Aviv. La nueva sede diplomática de EEUU en Israel abrió sus puertas el 14 de mayo.

No obstante, esta polémica decisión desencadenó protestas a lo largo de la Franja de Gaza y provocó fuertes críticas por parte de la comunidad internacional, ya que la ONU considera a Jerusalén Este como un territorio ocupado por Israel.