Enemigo íntimo: así es la feroz batalla política que enfrenta a los hermanos Fujimori en Perú

El pedido se basa en un escándalo de compra de votos hecho público el 20 de marzo. En videos grabados de manera oculta, se aprecia a Fujimori y otros dos congresistas comprando votos de otros colegas. Por entonces el objetivo habría sido evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que finalmente se concretó por mayoría.

En el Congreso había una fuerza política arrolladora que era el partido de Keiko Fujimori, pero tras una disputa interna Kenji empezó a tener poder y le quitó varios congresistas a su hermana. Tras los videos ella volvió a recuperar fuerza. A partir de este caso Perú vuelve a la situación que había cuando PPK estaba en el poder, con una fujimorismo arrollador en el Legislativo", dijo a Sputnik el periodista peruano Miguel Neyra.

El caso se lo conoce como "Keikovideo", se trata de videos elaborados por el congresista Moisés Mamani de la agrupación Fuerza Popular, liderada por Keiko. En las imágenes aparece su hermano junto con otros congresistas ofreciendo a Mamani privilegios a cambio de su voto en contra del segundo pedido de vacancia presidencial contra Kuczynski. El término Keikovideo deriva de los "Vladivideos", otros videos donde Vladimiro Montesinos, asesor del expresidente Fujimori, filmaba a los funcionarios que corrompía.

Kenji, al igual que su hermana Keiko, son congresistas del partido de derecha Fuerza Popular e hijos del dictador peruano Alberto Fujimori.

"Se trata de una pelea interna entre los hijos de Fujimori que ha generado mucha inestabilidad al país. El padre, Alberto, en algún momento ha deslizado cierto apoyo hacia su hijo pero no ha sido contundente, por el contrario, se mantuvo distante a los acontecimientos. En sus redes sociales publicó fotos tanto con Keiko como con Keijo, no sabemos cual es la postura del exdictador", explicó el periodista.

Según Neyra, este episodio complica la situación de Kenji pero no pondrá fin a su carrera política. "Es posible que quede por fuera del Congreso ya que ha quedado sin apoyo, pero su vida política no está acabada. Tenemos un dicho aquí que dice ‘en política no hay muertos', hagas lo que hagas", concluyó.