Argentina y Rusia buscan nuevos paradigmas en sus relaciones

"Estamos tratando de llevar la relación bilateral a un paradigma del siglo XXI", afirmó el diplomático, presente en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

Biomedicina, uranio, agricultura: la agenda del ministro de Ciencia argentino en Rusia

Según el embajador, "lo importante de esta etapa de la relación de la Argentina y la Federación de Rusia es que se abrieron nuevas áreas: ferrocarriles, economía digital, biotecnología, energías renovables y no renovables, logística".

"Estamos discutiendo no solamente productos primarios, vino, mesa y tango, sino que estamos discutiendo también cuestiones del siglo XXI", aseveró.

Lagorio añadió que ambos países tienen por delante un campo abierto "en cuestiones educativas, la semana que viene arribará el ministro de Ciencia y Tecnología, el doctor [Lino] Barañao va a estar en Skólkovo".

"Venimos a un foro económico de primerísimo nivel, hace muchos años detectamos su importancia y por eso venimos, y este año con un mensaje muy especial, porque la Argentina, como presidente del G20 tiene que participar en todos los llamados 'engagements groups'", significó.

El diplomático expresó que la calidad de las actividades del foro "demuestra una vez la relevancia del SPIEF, porque está discutiendo temas modernos y de futuro".

Así es el histórico taller ferroviario argentino que volvió a funcionar con ayuda rusa

"Nosotros no queremos discutir el pasado, no queremos discutir uideología, no queremos discutir paradigmas que ya pasaron, tenemos una enorme responsabilidad de enfrentar los nuevos desafíos que implica el medio ambiente, la digitalización, los nuevos trabajos, terminar de cerrar las brechas educativas, logísticas, sanitarias, de seguridad alimentaria, y en eso estamos juntos", explicó.

Londoño aseveró que "el foro este año nos da la oportunidad de debatir esos temas que nos unen y son comunes a todos nosotros".

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se realiza entre el 24 y el 26 de mayo con el tema principal 'Creando una economía de confianza'.

Asisten delegaciones empresariales de Estados Unidos, Francia, Japón, India, Italia, Finlandia y otros países, incluyendo representantes de América Latina.