Eurocomisaria advierte de que la UE podría deshacerse de los 'países lastre'

Durante su discurso, pronunciado en la conferencia 'Desafíos para Europa' celebrada en Praga, Yurova exhortó a que Chequia actuara de una manera más activa dentro de la UE y dejara de mostrar su solidaridad sobre cualquier tema con Polonia y Hungría. La Comisión Europea acusa a estos Estados de no respetar los derechos de sus ciudadanos.

"Si Chequia no se mostrara más activa en la resolución de cuestiones comunes de Europa y se limitara solo a criticar a la UE, en un futuro podría sufrir problemas a raíz de este comportamiento. Cuanto más presionada se vea Europa por problemas y nuevas amenazas, más rápido se impondrá la tendencia de deshacerse del lastre. Este lastre podrán ser los Estados de la UE que no solo no saben morderse la lengua, sino que no cooperan y no colaboran para alcanzar objetivos comunes", enfatizó Yurova.

© AP Photo / Ronald Zak Europa del Este, cada vez más rica y mejor asentada en sus desavenencias con la UE

Según la política, la UE tiene que dejar de interferir para solucionar los pequeños problemas y en vez de eso debe ocuparse de solucionar los principales desafíos contemporáneos.

"El proyecto del presupuesto de la UE para los siguientes siete años ya describe estos desafíos: la consolidación de las fronteras exteriores, el mantenimiento de la seguridad interna y el fortalecimiento de la defensa europea", declaró la eurocomisaria.

Además: El primer ministro húngaro condena la política de la UE hacia Rusia

Además, Yurova apunta a que los políticos en Bruselas tienen que explicar de una manera más detallada a los ciudadanos de los países de la UE cuál es su trabajo y cómo les afecta, además de escuchar a la ciudadanía.

No te lo pierdas: ¿La Unión se disuelve? Bloomberg advierte del peligro a la integridad europea