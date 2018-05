Chile se niega a reconocer las elecciones de Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró que su país no reconoce las elecciones celebradas el 20 de mayo en Venezuela puesto que "no son limpias y legítimas".

"Las elecciones en Venezuela no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia. No son elecciones limpias y legítimas y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano", tuitó el mandatario.

Piñera agregó que "Chile, como la mayoría de países democráticos, no reconoce estas elecciones".

Venezuela celebró el domingo elecciones para presidente y para integrantes de los consejos legislativos regionales.

Los comicios venezolanos fueron cuestionados por el Parlamento Europeo, mientras Estados Unidos, Canadá, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica y Argentina pidieron la suspensión de los comicios.

El Gobierno de Venezuela defiende la legitimidad de las elecciones y denuncia una campaña internacional contra el país.

