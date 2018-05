Hace falta acabar con la 'era glacial': una política alemana exhorta a acabar con las sanciones antirrusas

"Es lo mejor para Europa cooperar con Rusia y discutir sobre cómo se puede conseguir la seguridad y el desarme", indicó en una entrevista para al periódico alemán Osnabrucker Zeitung.

Wagenknecht agregó que las sanciones europeas causan daño principalmente a las empresas de Europa y de Alemania en particular.

© Sputnik / Alexey Malgavko Moscú: Crimea y otras regiones rusas no son objeto de debate con ningún país

La política articuló sus observaciones después de la decisión de la UE de sancionar a cinco individuos en relación con el referéndum en Crimea. Hasta ahora alrededor de 100 ciudadanos rusos se encuentran en las listas de sanciones europeas tras la reincorporación del territorio a la península.

La miembro del partido de izquierda ha exhortado a la colaboración con Rusia en varias ocasiones. Así, destacaba que los países occidentales deberían establecer un diálogo constructivo con Moscú e invitar a Rusia a que vuelva a formar parte del grupo G7.

Más: "Espero que no haya nadie tan estúpido como para iniciar un conflicto armado con Rusia"

Sahra Wagenknecht no es la única en expresar tal opinión acerca de las relaciones con las autoridades rusas. Así, en abril el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, alentó a que Europa no demonizara a Rusia. "No podemos calificar de enemigo a Rusia en general, al país y a su pueblo", declaró.

© Sputnik / Sergei Guneev Presidente alemán insta a Moscú y a Berlín a poner fin al distanciamiento

Según los datos estadísticos, la mayoría de la población alemana se solidariza con la intención. Así, el Instituto Forsa llevó a cabo una encuesta concluyendo que un 90% de los alemanes se manifestaron a favor del mejoramiento de las relaciones con Rusia.

La posición también gana adherentes fuera del país germánico. Así, el diputado del Parlamento italiano Paolo Grimoldi se mostró perplejo ante el hecho de que las economías europeas deben sufrir porque "los habitantes de Crimea celebraron un referéndum y decidieron unirse a Rusia".

En su entrevista para RT, el político recordó también el caso de Kosovo. "No entiendo por qué es normal que la gente de algunos países pueda votar y definirse a sí mismos, y la de Rusia, no", explicó.

Asuntos relacionados: Italia se opone a la prórroga automática de sanciones contra Rusia