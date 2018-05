"Pega a los rusos con palos": un periodista de EEUU insta a no limitarse al bombardeo del puente de Crimea

© Sputnik / Vitali Timkiv Washington Examiner propone "hacer estallar el puente de Putin" y Rusia le responde

Según escribió en su noticia Rogan, Ucrania "debería destruir elementos del puente" ya que "tiene recursos para lanzar un ataque aéreo contra el puente para hacerlo por lo menos temporalmente inutilizable".

Durante la conversación telefónica con los bromistas, Tom Rogan señaló: "El Kremlin está descontento con mi artículo, pero si estas acciones provocan indignación del Kremlin, significa que lo estoy haciendo bien. Entonces, es una cosa buena". El periodista admitió, además, que siente cierta presión de los usuarios de Twitter en relación con su artículo, pero ninguna por parte de las autoridades de Washington.

Sputnik le ofrece los fragmentos más curiosos de la conversación entre los bromistas rusos y el periodista estadounidense.

Vovan y Lexus: Déjeme expresar mi propia opinión. No le estoy hablando como ministro, sino como ciudadano ucraniano, que no es indiferente al destino de su país. Estoy totalmente de acuerdo con usted: tenemos el derecho moral de hacer estallar este puente.

Rogan: Sí. Sí. Sí, tiene toda la razón. Es ridículo. Y no les gusta [a los rusos] cuando se les presentan hechos con los que no pueden reconciliarse.

Vovan y Lexus: Usted sabrá lo que hicimos en 2015, hicimos explotar líneas eléctricas en Crimea lo que provocó cortes de electricidad a gran escala. En particular, me llamó la atención su reacción a lo sucedido.

Rogan: Sí. Fue un robo.

Vovan y Lexus: Ahora son completamente dependientes de Rusia, pero esto no significa que su infraestructura no nos pertenezca.

© Sputnik / Alexei Druzhinin Putin da por cerrado el tema de la pertenencia territorial de Crimea Totalmente. Me pregunto si volverá a ustedes. Me complace observar el fortalecimiento de las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, facilitadas por el presidente Trump. Espero que estas relaciones continúen desarrollándose. Y definitivamente continuaré cubriendo este problema. Espero que cuando usted venga a Washington la próxima vez, podamos tomar una cerveza.

Vovan y Lexus: Le avisaré cuando llegue y podremos hablar personalmente. Entiendo y espero que usted esté de acuerdo en que necesitamos crear una nueva nación donde no haya lugar a la agresión rusa, terrible agresión, y especialmente, que no haya lugar a su cultura, canciones, la cinta de San Jorge. ¿Sabe lo que es la cinta de San Jorge?

Rogan: Sí, sí, sí. Esto es ridículo. ¿Qué están haciendo? Buscan intimidar y robar. Solo hay que desafiarlos. (…) Espero que podamos continuar este trabajo con su Gobierno. Y con el tiempo, la gente podrá oponérseles.

Vovan y Lexus: Sí. Nuestro presidente realmente apreció su artículo, en particular el revuelo que causó en los medios rusos.

Rogan: [Se ríe] Está bien, me alegro, me alegro. Ha sido fantástico. Mi padre trabajó en el Departamento de Estado de EEUU. (…) Así que estoy ansioso por poder decirle que he hablado con usted. Se alegrará. (…) Me envió un mensaje: "Pega a los rusos con palos". Esta frase fue popular durante la Segunda Guerra Mundial. Bromeó, pero solo en parte.

Rusia abre causa penal contra periodista que llamó a bombardear el puente de Crimea https://t.co/7HBzakxTjg — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 17 de mayo de 2018

​El periodista también prometió al 'ministro ucraniano' prestar apoyo a Ucrania en el caso de Vishinski y le preguntó que si era espía.

Vovan y Lexus: Sí. Como sabe, trabajó para Putin. Trató de desatar una guerra en nuestro territorio, como Russia Today lo hizo en EEUU.

Rogan: Sí, la injerencia en las elecciones.

Vovan y Lexus: Además, me gustaría recomendarle que escribiera un artículo similar sobre el bombardeo de otras instalaciones en Crimea. [Se ríe]

Rogan: Bien, bien. Puede que mi madre no se ponga muy contenta, pero lo tendré en cuenta.

Vovan y Lexus: Bien. Sí. ¿Cuál cree que es el mejor lugar para bombardear la próxima vez?

Rogan: Creo que usted lo sabrá mejor que yo, pero me parece que serán las unidades de artillería del sureste.

© Sputnik / Alexandr Polegenko Rusia pide a EEUU tomar nota de los llamamientos a bombardear el puente de Crimea

Tras la conversación con los bromistas rusos, Tom Rogan escribió un tuit: "He tenido una gran conversación con el ministro @MFA_Ucrania Pavló Klimkin hace un momento. Ha dicho que el pueblo ucraniano me apoyará y que Ucrania me ayudará si Rusia intenta enviarme al Delfín Negro. Una Buena broma".

Sin embargo, el ministro real de Asuntos Exteriores de Ucrania, Pavló Klimkin, contestó al mensaje de Twitter del periodista.

"Curioso. Nunca he hablado con este hombre y sinceramente el artículo no vale la pena comentarlo. No estoy seguro de si quiere presentarme como héroe o criminal:) De hecho, no me importa. Parece otra provocación de Rusia".

Cuando se dio a conocer que se trataba de una broma de Vovan y Lexus, el periodista eliminó su publicación de Twitter.