El Gobierno español no irá a la ceremonia de investidura de Quim Torra

BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno de España no estará representado en la toma de posesión de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat (Gobierno catalán).

El Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentó la decisión en un comunicado asegurando que el acto, tal y como se concibió, "degrada" el cargo.

En su comunicado, el Gobierno español acusa también a la Generalitat de haber intentado "imponer un nivel de delegación gubernamental" que fue rechazado por Madrid.

Sin embargo, los liberales de Ciudadanos, principal partido de la oposición en Cataluña, ven una "dejación de funciones" en que el Gobierno no acuda a la toma de posesión de Torra

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, considera que "es una ceremonia que tiene que organizar el Gobierno de España, que es el que sigue gobernando la Generalitat de Cataluña y por tanto, estamos otra vez, me temo, ante una dejación de funciones del Gobierno", según explicó en una entrevista en Televisión Española (TVE).

El diputado asegura que no sabe si el Ejecutivo ha adoptado esta decisión "por no estar en el lío o por algún tipo de acuerdo", pero insiste en que "es una dejación de funciones igual que en su momento lo fue que no se recurriese el voto delegado de los diputados independentistas del Parlament huidos de la justicia".

En esta línea, ha incidido en que "hay condiciones más que suficientes para extender el artículo 155", que permite al Ejecutivo central intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad, en este caso la de Cataluña.

Ante esta situación reivindicó "un acuerdo político entre las fuerzas constitucionalistas para no volver a dejar todo el poder en manos de la Generalitat".

Anteriormente, fuentes próximas a la Presidencia avanzaron a los medios locales que el acto será breve —durará unos diez minutos—, sobrio y prácticamente sin invitados más allá de los familiares de Torra y el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent.

El propio Torra dijo en declaraciones a Catalunya Ràdio que no quería que el Gobierno español organizase el acto, aunque sí que estuviese presente.

El independentista Quim Torra fue elegido este 14 de mayo presidente de la Generalitat por el Parlamento de Cataluña.

/ El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) —la coalición que encabeza el expresidente catalán Carles Puigdemont— fue elegido por una mayoría simple de 66 votos a favor, con 65 votos en contra y cuatro abstenciones.

Tras conocerse el resultado de la votación, Torra agradeció los apoyos recibidos y anunció que su presidencia será provisional al asegurar que "investiremos" a Puigdemont.

La formación de un nuevo gobierno en Cataluña está generando expectación tanto en España como en el extranjero ante la posibilidad de que el futuro Ejecutivo catalán retome la hoja de ruta independentista.