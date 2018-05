MOSCÚ (Sputnik) — La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, atribuyó a la primera ministra británica, Theresa May, el empeoramiento de los lazos entre los dos países.

"Mientras siga en el poder esa gente que alienta la rusofobia, que lleva a cabo esa política antirrusa, no podemos esperar una mejora de las relaciones (…) Me refiero a Theresa May y sus ministros", dijo Matvienko en alusión al caso Skripal.

La legisladora constató que "las relaciones entre Rusia y el Reino Unido viven el peor momento de su historia".

Además: El jefe del MI5 pretende amenazar a Rusia con aislamiento por el caso Skripal

Serguéi Skripal, exoficial de la inteligencia militar rusa reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia de 33 años, fueron hallados a principios de marzo inconscientes en Salisbury (Reino Unido) supuestamente envenenados con una sustancia química.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko ¿Para qué visitó Skripal Estonia en 2016?

Nada más abierta la investigación, que según Scotland Yard se prolongaría por varios meses, el Gobierno británico de Theresa May responsabilizó a Moscú de estar detrás del envenenamiento.

El Gobierno británico se rehusó a realizar una investigación conjunta con Rusia e incluso negó que el cónsul ruso visitara a las víctimas, un hecho que ha levantado muchas suspicacias.

Asunto relacionado: Zajárova: Rusia tiene lo que contar sobre el caso Skripal

Matvienko recalcó que Rusia seguirá pidiendo una indagación creíble y "la identificación de los verdaderos responsables de esa historia".

"Hemos insistido e insistiremos en una investigación objetiva y la identificación de los verdaderos responsables de esta historia", subrayó.

La legisladora advirtió a May que Rusia no permitirá que se silencie el caso Skripal.

"Fue una provocación inventada, planificada, pero planificada mal por eso todas sus consecuencias salen hoy a la luz", subrayó.

Hasta ahora sigue siendo una incógnita la procedencia de la toxina usada contra los Skripal, solo se sabe que se trató de un agente neuroparalizante, como lo confirmó la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).