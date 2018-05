Rajoy no acudirá a la cumbre entre la UE y países de los Balcanes

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no acudirá finalmente a la cumbre que dirigentes de la Unión Europea y de países de los Balcanes Occidentales mantendrán en Sofía (Bulgaria), según se desprende de su agenda pública.

La oficina del mandatario español emitió un comunicado explicando que Rajoy se desplazará este martes a Sofía para mantener un encuentro con el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov.

Además, durante la jornada del miércoles acudirá a una cena de los miembros del Consejo Europeo.

Sin embargo, la agenda del presidente español no incluye su presencia en la cumbre que los países del club comunitario mantendrán el 17 de mayo con dirigentes de Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Kosovo.

En las últimas semanas, Rajoy planteó la posibilidad de no acudir a la cumbre si en ella había representación kosovar, ya que Madrid —al igual que otros varios europeos— no reconoce su independencia.

"La posición del Gobierno en torno a Kosovo es clara, neta y sólida; no reconocemos a Kosovo ni a su declaración unilateral de independencia, no lo hemos hecho en el pasado y no lo vamos a hacer ahora", recordó el 16 de marzo el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.

Junto a España, los países de la UE que no reconocen a Kosovo son Grecia, Rumanía, Chipre y Eslovaquia.

El pasado 23 de marzo, Rajoy valoró como un "problema importante" la presencia de Kosovo en la cumbre UE-Balcanes.

"Estamos sorprendidos de que algunos hablen de la ampliación de la Unión Europea a países que no son reconocidos por varios países de la Unión Europea", añadió Rajoy.

El frontal rechazo de Madrid a participar en actos con representantes kosovares se produce mientras España atraviesa una de las mayores crisis políticas de su historia reciente por el proceso separatista que algunos sectores pretenden llevar a cabo en Cataluña.

En ese contexto, Rajoy pretende eludir cualquier acto que suponga un reconocimiento, aunque no sea explícito, hacia la independencia de Kosovo.

Según adelanta la cadena de televisión pública TVE, el mandatario trasladará este martes a su homólogo búlgaro sus motivos para no acudir a la cumbre con los países de los Balcanes Occidentales.

En las últimas horas algunos medios españoles pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el vacío de Rajoy en la cumbre fuese llenado por el embajador español en Bulgaria, aunque por el momento no se produjo ninguna confirmación oficial al respecto.