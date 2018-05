Vicecanciller de Guatemala: Suecia debe cambiar embajador o será declarado no grato

MONTEVIDEO (Sputnik) — El vicecanciller de Guatemala, Pablo García, dijo en el parlamento que si Suecia no cambia a su actual embajador, Anders Kompass, será declarado persona no grata, informa la prensa local.

En caso de que Suecia no realice el relevo de Kompass se aplicarán los pasos del Convenio de Viena por lo que la última salida será declararlo no grato en el país, pero no espera que se llegue a ese extremo, publicó el medio local Publinews.

García acudió al parlamento en lugar de la canciller Sandra Jovel, ante la citación de la bancada del opositor Encuentro por Guatemala (centro-izquierda).

Jovel se encuentra en Israel por el traslado de la embajada de Guatemala desde Tel Aviv a Jerusalén previsto para este miércoles.

El 10 de este mes el Gobierno de Guatemala, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que solicitó a Suecia y a Venezuela que cambien a sus actuales embajadores, ya que, a su entender, Kompass y la representante del Gobierno de Nicolás Maduro, Elena Salcedo, "han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos".

En ese texto de prensa, la Cancillería aclaró que esta solicitud no implicaba la declaración de "non grato".

La semana pasada, Kompass entregó en representación de su Gobierno una contribución de nueve millones de dólares para sostener el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que realiza investigaciones que involucran al gobernante Frente de Convergencia Nacional.

En el acto, Kompass indicó que "los cambios institucionales deben ser de una naturaleza tan integral que no solo cambian la percepción de un individuo de cómo jugar las reglas del juego en una sociedad corrupta, sino también, y quizá principalmente, hay que crear la percepción de que otros en su situación también están dispuestos a cambiar su comportamiento; esto en otras palabras exige una medicina fuerte, y creo que en Guatemala esta medicina se llama Cicig".

Kompass fue citado a la Cancillería al día siguiente.

El jueves, Jovel aseguró que la decisión contra Kompass se tomó porque llamó "corrupta" a la sociedad guatemalteca.

El viernes la ministra de Exteriores de Suecia, Margot Wallström, se mostró decepcionada por la petición de Guatemala de que retire a su embajador, Anders Kompass, un destacado diplomático con una extensa trayectoria en las Naciones Unidas y como embajador también en otros países de América Central y América Latina.

Estocolmo prevé solicitar explicaciones a Guatemala y de momento está elaborando su postura ante lo sucedido, añadió Wallström.

Por su parte, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción de Guatemala repudió el viernes en un comunicado la decisión del Gobierno de expulsar a Kompass porque entiende es un retroceso en el combate a la impunidad.