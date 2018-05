Rajoy ofrece al nuevo presidente de Cataluña "entendimiento" dentro de la ley

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, invitó al nuevo presidente de Cataluña, Quim Torra, a establecer vías de diálogo entre ambas partes siempre que sus acciones no vulneren la legalidad española.

"De cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento y la concordia, pero de la misma forma que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir", dijo Mariano Rajoy en declaraciones a la prensa.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Líder de los liberales en Cataluña acusa a Torra de "representar más leña al fuego"

El mandatario español pronunció estas palabras desde la ciudad de Segovia, donde participó en un acto institucional mientras el Parlamento de Cataluña celebraba la segunda sesión del debate de investidura del independentista Quim Torrá, que finalmente salió elegido con mayoría simple.

En su discurso de investidura, Torra puso el acento en los valores republicanos y el diálogo, llamó a construir una República catalana "unida en la diversidad" y a continuar la lucha por una política por la independencia que calificó de "legítima".

"Lo que he escuchado a lo largo de las últimas horas a mí no me ha gustado, pero voy a juzgar los hechos", dijo Rajoy sobre el programa de Gobierno que maneja Torra para Cataluña.

El mandatario español cerró su declaración haciendo un llamado a la "mesura" y a la "tranquilidad" pese a que "estos momentos no son fáciles".

En su opinión, es necesario abordar el nuevo escenario de la manera más sosegada posible porque "la ansiedad no conduce a nada" y "no contribuye a abordar una situación tan compleja como esta".