Esquerra Republicana de Catalunya apoyará a Torra para "construir la República catalana"

"Esto va de construir un país mejor entre todos, somos los herederos de quienes proclamaron la República en los años 30", afirmó el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, durante su intervención en la segunda sesión del pleno de investidura de Torra, que se celebra este lunes en el Parlamento de Cataluña.

© REUTERS / Juan Medina Torra promete desarrollar una República catalana "unida en la diversidad"

Según Sabrià, "cada vez somos más quienes sabemos que dentro de España no será posible construir una sociedad mejor".

"La república es nuestra oportunidad para hacer un país mejor", sentenció al añadir que "la república será socialmente justa o no será, será abierta o transversal o no será, será integradora o no será".

Como antes Torra, el portavoz de ERC también apeló al diálogo con el Gobierno español.

"Queremos hablar con todo el mundo y escuchar a todo el mundo: proponemos un gran diálogo de país con vocación constituyente", dijo Sabriá.

© REUTERS / La CUP pide a Torra mantener la unilateralidad en la hoja de ruta independentista

El diputado republicano también se refirió a la situación de los dirigentes independentistas que se encuentran en el extranjero con el fin de eludir la acción de la Justicia española al asegurar que "del frente internacional llegarán buenas noticias".

"El caso catalán llegará a (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de) Estrasburgo", pronosticó Sabrià.

Además: El Gobierno español califica de "sectario y divisorio" el discurso de Torra

Junts per Catalunya (JxCat) —la coalición que lidera el expresidente catalán Carles Puigdemont— anunció la tarde del pasado jueves que postularía a Torra como candidato a la Presidencia en sustitución de Puigdemont.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Líder de los liberales en Cataluña acusa a Torra de "representar más leña al fuego"

Torra no resultó elegido en la primera votación del pleno de investidura, celebrada el sábado, al recibir 66 votos a favor, 65 en contra y cuatro abstenciones, correspondientes a los cuatro diputados de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), el partido de la izquierda independentista radical.

El diputado independentista se somete el 14 de mayo a una segunda votación, en la que previsiblemente saldrá elegido por mayoría simple.

Más: La independencia de Cataluña vuelve a superar a la permanencia en España

La formación de un nuevo gobierno en Cataluña está generando expectación tanto en España como en el extranjero ante la posibilidad de que el futuro Ejecutivo catalán retome la hoja de ruta independentista.