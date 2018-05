The New York Times considera a España como "una democracia que se rompe"

BARCELONA (Sputnik) — El diario The New York Times incluyó a España en una lista de democracias europeas en proceso de desintegración en un artículo escrito por los politólogos Michael Albertus y Victor Menaldo.

En el artículo, titulado 'Why so many democracies are breaking down?' [¿Por qué tantas democracias se rompen?], los autores afirman que "la democracia europea está en ruinas" y señalan como ejemplos los casos de Polonia, Hungría, Italia y España.

Según los autores, el retroceso que estos países experimentan se debe al modelo de transición a la democracia liberal, que lastró su desarrollo.

"Las instituciones democráticas fueron diseñadas a menudo por el régimen autoritario que se marchaba con el objetivo de salvaguardar a las élites que tenían el poder del Estado de derecho y ayudarlas en la política y en la competencia económica después de la democratización", explican.

Para Albertus y Menaldo, "las herramientas constitucionales que las élites autoritarias que se marchan utilizan para conseguir estos fines incluyen desde el diseño del sistema electoral a los nombramientos legislativos, el federalismo, las inmunidades legales, el papel de los militares en la política y el diseño de los Tribunales Constitucionales".

"En resumen, con la asignación de poder y privilegios, y con las experiencias vividas por los ciudadanos, la democracia a menudo no reinicia el juego político cuando desplazó al autoritatismo", añaden al constatar que esto conlleva a "enormes" problemas para modificar el contrato social en países que "heredan constituciones de un régimen autoritario", lo que comporta, invariablemente, crisis constitucionales y políticas.