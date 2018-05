Exteriores ruso: Pyongyang toma nota de la postura de EEUU sobre acuerdo iraní

"Apoyamos al proceso político relacionado con la desnuclearización de la península coreana, pero estamos seguros de que quedan riesgos que hay que minimizar", dijo en entrevista con RBC.

Añadió que "está claro que en Pyongyang toman nota de los giros en la postura estadounidense respecto al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y entienden que es bastante difícil predecir el comportamiento de EEUU respecto a algunos aspectos importantes".

Riabkov expresó su preocupación por "la aspiración de Washington de crear primero una crisis para después aprovecharla para solucionar ciertos problemas".

"Lo que está sucediendo ahora en torno al PAIC se parece a la escalada de tensión en torno a la península coreana que precedió a la fase actual del diálogo con Pyongyang, aunque, en mi opinión, no se puede trazar un vínculo directo", dijo.

Asimismo, el viceministro interino de Exteriores de Rusia cuestionó los propósitos de Washington de elevar la presión contra Irán.

"La intención de aumentar la presión sobre Teherán (…) no está relacionada con el programa nuclear iraní", dijo Riabkov.

El diplomático recordó que la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU llama a Irán a abstenerse de desarrollar medios capaces de llevar cargas nucleares.

"Si vemos esto desde el punto de vista profesional y no político, está claro que Irán no se dedica a este tipo de proyectos y por lo tanto no pueden haber observaciones", subrayó.

Riabkov insistió en que todas las razones esgrimidas por los estadounidenses son políticas que no tienen nada que ver con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

Agregó que Moscú no rechaza la propuesta francesa de elaborar un nuevo acuerdo sobre Irán.

"Francia nos ha informado de lo que supone en concreto su propuesta; se trata de elaborar un nuevo acuerdo que permita resolver los problemas en los distintos aspectos del comportamiento de Irán, esa propuesta merece consideración y no se puede decir que nosotros la rechacemos", apuntó Riabkov.