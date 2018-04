El líder de la oposición armenia busca reunirse con los diputados rusos

"Nikol Pashinián me pidió una reunión mañana (…) Me llamaron y me dijeron que había pedido una reunión mañana en el Parlamento", dijo Kaláshnikov.

Agregó que más temprano los diputados rusos se reunieron con el primer ministro interino, Karén Karapetián, y algunos otros políticos de Armenia para abordar la cooperación ulterior de los dos países, ambos integrantes de la CEI.

El Parlamento de Armenia debe elegir el próximo 1 de mayo al nuevo primer ministro del país.

La votación se celebrará después de que el lunes 23, tras solo una semana en el cargo, dimitiera Serzh Sargsián, en medio de unas protestas en contra de su permanencia en el poder tras dos períodos presidenciales (2008-2018).

Además: El primer ministro interino de Armenia acusa a su rival opositor de aspirar al monopolio político