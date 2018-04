Mogherini insta a dejar de desmembrar Siria

"Hay que evitar que se desmiembre Siria, al revés, hay que pensar cómo unirla", dijo.

Recordó la postura de la UE de que los países garantes del proceso de Astaná deben cumplir sus obligaciones y garantizar una tregua estable, así como contribuir a la participación de Damasco en las negociaciones en el marco del proceso de Ginebra, bajo la égida de la ONU.

Asimismo, Mogherini llamó a la comunidad internacional a encontrar la salida del deterioro recurrente del conflicto de Siria.

"Es necesario encontrar la salida del ciclo de la escalada de la situación en el país" árabe, dijo en una rueda de prensa en Bruselas, donde este miércoles se celebra el segundo día de la conferencia internacional de donantes para Siria y la región.

La alta diplomática también resaltó la necesidad de "desbloquear las negociaciones de Ginebra" sobre la crisis Siria.

"La propuesta de crear una comisión constituyente, que sería encabezada por los sirios y liderada por la ONU, debe hacerse realidad", subrayó.

El principal resultado de la conferencia sobre Siria en Bruselas consiste en que todos los países, independientemente de sus enfoques del tema, llegaron a la conclusión que el conflicto no tiene solución militar, declaró la alta representante para la política exterior de la UE.

"No esperábamos que se resolvieran todos los problemas, pero lo principal consiste en que los representantes de países que no comparten sus posturas llegaron a la conclusión de que no existe ninguna solución militar al conflicto sirio", dijo la jefa de la diplomacia europea.

Mogherini destacó que el foro de donantes para Siria formuló un llamado a reanudar el proceso de paz de Ginebra.

Por su parte el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, advirtió que nadie esperaba ningún avance considerable de la conferencia, y resulta una buena señal que no haya tenido lugar ninguna confrontación entre sus participantes.

El evento que desde el 24 de abril se realiza en Ginebra reunió a representantes de 85 países y organismos internacionales, Rusia está representada en el foro por su embajador ante la UE, Vladímir Chizhov.

A su vez, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, declaró que la conferencia internacional de donantes para Siria, según las estimaciones preliminares, podría recolectar cerca de 4.400 millones de dólares.

"De acuerdo con nuestros pronósticos, luego de dos días [de conferencia] podríamos recaudar unos 4.400 millones de dólares", dijo Lowcock.

Los fondos se destinarán para prestar ayuda humanitaria a 6,1 millones de personas en el territorio de Siria y a más de cinco millones de refugiados sirios que se encuentran en los países vecinos.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

La solución del conflicto se procura en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astaná, patrocinada por Rusia, Turquía e Irán.

En el marco de las negociaciones de Astaná se acordó la celebración del Congreso de Diálogo Nacional sirio que se desarrolló a finales de enero en la ciudad rusa de Sochi y concluyó con la aprobación de una lista de 150 candidatos a la comisión constituyente que ha de dedicarse a elaborar la nueva Carta Magna de Siria.