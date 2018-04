Embajador ruso: decisiones sobre Irán no son vinculantes sin Teherán, Moscú y Pekín

VIENA (Sputnik) — Los resultados de las recientes consultas entre Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia sobre el programa nuclear iraní, en las que no participaron Rusia, China y el propio Irán, no pueden considerarse vinculantes, declaró a Sputnik el embajador ruso, Mijaíl Uliánov.

"Está claro que los resultados de ese tipo de proceso negociador de ningún modo pueden ser vinculantes para nosotros", dijo el diplomático ruso.

Según informó el lunes el diario Süddeutsche Zeitung, EEUU, Alemania, Francia y el Reino Unido acordaron las condiciones para que Washington no abandone el pacto nuclear sobre Irán.

Uliánov subrayó que Rusia está al tanto de esas consultas, en las que no participaron ni Rusia, ni China, y representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior –el coordinador del Grupo 5+1– solo asistieron en calidad de observadores.

"No quisimos participar en ese proceso porque desde el principio estábamos escépticos sobre ese formato y sus objetivos (…) ¿Cuál puede ser la importancia del resultado de esa tertulia si los tres coautores clave del acuerdo nuclear, Rusia, China e Irán, no tuvieron nada que ver con ese trabajo?", cuestionó.

El embajador ruso agregó que los cuatro países que participaron en esas consultas todavía no han comunicado sus decisiones a Rusia, por lo que sería prematuro comentarlas.

"Los rumores sugieren que los acuerdos logrados por los cuatro países supuestamente no afectan directamente el Plan de Acción Integral Conjunto (sobre Irán, PAIC); si es así, no está mal, pero solo en el caso de que las nuevas propuestas no se impongan como ultimátums para mantener el PAIC", dijo.

Sin embargo, continuó, si lo acordado por Washington, Londres, París y Berlín supone nuevas concesiones por parte de Irán, "difícilmente se pueda esperar que (Teherán) muestre una reacción positiva ante las nuevas exigencias".

Por otro lado, el diplomático apunto que "no son pocos" los países que estarían dispuestos a sumarse a la declaración conjunta ruso-china en apoyo al PAIC, que fue presentada el lunes en Ginebra, Suiza, durante una reunión preparatoria de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Teherán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) lograron en julio de 2015 el PAIC, que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

En octubre de 2017, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que su Gobierno decidió no certificar que Teherán está cumpliendo con el PAIC y anunció que buscaría junto con el Congreso corregir los "defectos" del acuerdo nuclear con Irán y que, si eso no se logra, el pacto sería "cancelado".

El 11 de enero de 2018, la Unión Europea y el Gobierno de Francia aseguraron que Irán está cumpliendo el PAIC y que es asunto de seguridad internacional que todas las partes se comprometan a respetarlo.

Al día siguiente, Trump declaró que mantendrá en suspenso las sanciones contra Irán, tal como requiere el acuerdo.

Sin embargo, un alto cargo de la Casa Blanca afirmó ante la prensa que es "la última vez" que Trump firma la suspensión de las sanciones a Teherán.

También en enero, EEUU, el Reino Unido, Francia y Alemania crearon un grupo de trabajo para elaborar un acuerdo suplementario al pacto nuclear con Irán.

La próxima vez que Trump deba prorrogar la suspensión de las sanciones contra Irán será el 12 de mayo.