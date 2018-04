Siria: ¿preestreno de lo que pasaría en Corea del Norte?

Aparentemente, los recientes bombardeos no sancionados que fueron llevados a cabo por la coalición de EEUU, el Reino Unido y Francia en Siria tenían objetivos que van más allá de la mera destrucción de complejos, donde presuntamente se producía armamento químico. A pesar de la declaración del secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, de que el bombardeo era un golpe único para prevenir el uso de armas químicas por Bashar Asad, se esperaba que este espectáculo tuviera a otro espectador, el mandatario norcoreano Kim Jong-un, destaca The National Interest.

Tal y como apuntó Dakota Wood, investigador jefe del grupo de investigación de The Heritage Foundation, que se especializa en la defensa, dichos ataques aéreos son una seria prueba de que EEUU mantiene su palabra, y tomarán acción cuando lo digan. Según Wood citada por CNBC , "si EEUU ahora dice que no va a tolerar las capacidades nucleares de Corea del Norte, el Gobierno de Kim tendrá que tomárselo en serio y tener en mente las posibles consecuencias militares".

Esta visión de la situación se refuerza más aún por las opiniones de otros especialistas. Así, Andrea Taylor, miembro del grupo de expertos del Consejo Atlántico, afirma que la respuesta a los presuntos ataques sirios con armas químicas "da más ventajas en las negociaciones nucleares con Corea del Norte".

La misma interpretación de los ataques provino del exescritor de discursos de George W. Bush y miembro del grupo de expertos American Enterprise Institute, Marc Thiessen. Aunque se debe citar que en su artículo para The Washington Post Thiessen vio a mas destinatarios del "mensaje" estadounidense. Según el autor, "al actuar con decisión en Siria, Trump también tiene una oportunidad de enviar un mensaje no solo a Corea del Norte, sino también a China, mostrando que no se está marcando faroles cuando amenaza con acciones contra el régimen de Kim".

No obstante, muy pocos analizaron la situación desde el otro extremo — desde el punto de vista de Corea del Norte. Así, el miembro del grupo de expertos Defense Priorities, Daniel R. DePetris, analiza en su artículo dicho extremo opuesto. De hecho, afirma que la probabilidad de llegar a ser el próximo blanco de bombardeos por parte de EEUU sin sanción alguna o aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, puede acelerar el desarrollo de sus programas nucleares.

Una cosa sigue sin cambiar: Kim Jong-un no quiere acabar igual que Sadam Huseín o Muamar Gadafi y lo único que le ayudó a la hora de mantener a EEUU a distancia fueron sus programas nucleares, destaca The National Interest. Es una lección que Kim Jong-un ha aprendido muy bien, y en palabras de Dan Coats , director de Inteligencia Nacional de Donald Trump, "[las armas nucleares] son un elemento disuasivo para otros actores que quieran intervenir en tu país. Si no las tienes, consíguelas".

A pesar de todo, el presidente de EEUU parece estar muy seguro de sus habilidades de negociación de cara a la cumbre con el líder norcoreano que tendrá lugar en junio.

Está convencido de que podrá instar al líder norcoreano a no solo frenar su programa nuclear, sino incluso desmantelarlo. Pero es muy improbable que lo consiga porque todos recuerdan como acabó Muamar Gadafi después de desmantelar su programa nuclear bajo la presión occidental. Así que según el analista jefe de Control Risks, Graham Griffiths, citado por CNBC, la decisión final de Corea del Norte dependerá de cómo Trump maneje el acuerdo nuclear con Irán.