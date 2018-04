EEUU refuta que haya problemas con visados para los tripulantes de la compañía rusa Aeroflot

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones de Rusia de que los tripulantes de la aerolínea nacional Aeroflot no pueden inscribirse a las entrevistas para recibir visado estadounidense son falsas, aseguró a Sputnik la Embajada de EEUU en Moscú.

"Las informaciones de que miembros de tripulaciones de la compañía Aeroflot presuntamente no pueden inscribirse a las entrevistas de visado en Rusia no corresponden a la realidad y no son constructivas", dijo la secretaria de prensa de la embajada, Andrea Kalan.

Explicó que se reservan de forma regular las horas para entrevistar a los tripulantes de aviones en todos los consulados generales de EEUU en Rusia.

Precisó que "a menudo esas horas especialmente reservadas están libres".

Según Kalan, la tripulación de aviones puede solicitar el visado también en las embajadas y consulados estadounidenses en otros países.

El jueves 19, la Cancillería rusa acusó a Washington de "bloqueo de visados" para los rusos alegando 'la falta del personal' para ejercer más presión sobre Moscú.

Además, no excluyó el cese de la comunicación aérea con EEUU al explicar que Aeroflot, la única empresa aérea que realiza los vuelos regulares entre los dos países, puede ser obligada a suspenderlos porque sus tripulantes se enfrentan a muchas dificultades para obtener los visados estadounidenses.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Rusia expresó la esperanza de que Rusia y EEUU no se queden sin comunicación aérea.

El Gobierno estadounidense decidió el mes pasado expulsar del país a 60 diplomáticos rusos y cerrar el consulado general de Rusia en Seattle por la presunta implicación de Moscú en el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y de su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.

Rusia, que rechazó categóricamente estas acusaciones, anunció a su vez el cierre del consulado de EEUU en San Petersburgo y la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses.

En diciembre de 2016, poco antes de que Barack Obama abandonara la Casa Blanca, su Gobierno expulsó a 35 diplomáticos rusos y ordenó el cierre de dos mansiones diplomáticas en Centreville, Maryland y Oyster Bay, Nueva York, en respuesta a la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses, lo que Rusia ha negado en reiteradas ocasiones.

En julio de 2017 el Congreso de EEUU aprobó un paquete de sanciones contra Rusia y al día siguiente el Ministerio de Exteriores ruso propuso al Gobierno estadounidense recortar la plantilla de sus delegaciones diplomáticas y consulares en el país a 455 personas, el mismo número que Rusia tiene en territorio estadounidense.

A finales de agosto, el Departamento de Estado pidió a Rusia desalojar su consulado general en San Francisco y dos oficinas diplomáticas más, una en Nueva York y la otra en Washington, poniendo como fecha límite el 2 de septiembre.

El Ministerio de Exteriores ruso cumplió la petición de Washington pero la calificó de acto hostil y violación del derecho internacional.