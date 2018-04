El primer ministro de Turquía, dispuesto a dimitir de cara a las elecciones

El 18 de abril, Erdogan anunció que las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas se celebrarán en Turquía el 24 de junio de 2018.

© REUTERS / Umit Bektas "Erdogan consigue poderes de un sultán del Imperio Otomano"

Según explicó, se debe a la necesidad de adoptar cuanto antes el sistema de gobierno presidencial, donde el Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente y se suprime el cargo de primer ministro.

"Me preguntan cómo veo que mi cargo ya no existirá en el nuevo Gobierno, y contesto que el futuro de mi país me importa mucho más que mi propio futuro", dijo Yildirim en una rueda de prensa en Ankara.

Al principio, las elecciones presidenciales y legislativas debían celebrase en Turquía el 3 de noviembre de 2019, tras lo cual entrarían en vigor las cláusulas sobre el sistema de gobierno presidencial aprobadas en el referéndum de abril de 2017.