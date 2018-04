Embajador ruso: países del G7 desataron guerra diplomática contra Rusia

"Nos gustaría escuchar las respuestas del Reino Unido a las preguntas numerosas y concretas de la Federación Rusa en relación con el incidente en Salisbury; además, sería bueno si los representantes del G7 nos explicasen ¿para qué sus países en la base de la información falsa desataron una guerra diplomática contra Rusia?", dijo en la sesión del comité ejecutivo de la OPAQ.

No te lo pierdas: Rusia llama al G7 a no divulgar conclusiones dudosas sobre el caso Skripal

Shulguín agregó que Rusia no aceptará las conclusiones sobre el caso Skripal mientras sus expertos no tengan acceso a los afectados y al informe de la OPAQ.

"Resaltamos que Rusia no dará crédito a las conclusiones relacionadas con el caso Skripal hasta que no se cumpla una condición sencilla: hasta que los expertos rusos no tengan acceso a los afectados y a los materiales de la investigación de la OPAQ y a toda la información real sobre el incidente que tiene Londres", dijo Shulguín.