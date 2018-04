Merkel podría dar un paso audaz en el conflicto sirio

© Sputnik / Host Photo Agency Putin a Merkel: EEUU y sus aliados "perpetraron un acto de agresión contra Siria"

El mandatario ruso subrayó nuevamente que las acciones del grupo de países que perpetraron un acto de agresión contra Siria violaron burdamente las leyes del derecho internacional, incluida la Carta Magna de la ONU, comunicó el servicio de prensa del Kremlin.

En este contexto, los dos líderes destacaron la importancia de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) lleve a cabo una investigación exhaustiva y objetiva de los mensajes sobre el supuesto uso de las armas químicas en Guta Oriental.

El analista político Araik Stepanián observó al respecto que Merkel se encuentra en una situación muy complicada.

"Los estadounidenses no lograron convencer a Angela Merkel de que Alemania participara en los ataques contra Siria. Se informó que lo había apoyado solo verbalmente. Ahora Merkel se encuentra en una situación muy complicada. Se pronunció a favor de la misión de la OPAQ en Siria. No obstante, si en Guta no encuentran rastros del uso de armas químicas por las tropas sirias —y no tienen de dónde hacerlas aparecer—, el prestigio de ciertos países occidentales quedará enormemente dañado", comentó a Sputnik.

Por lo tanto, según el experto, Angela Merkel tendrá que pensárselo diez veces antes de reconocer los resultados la OPAQ.

"Pero si al final los reconoce, será un paso audaz que mostrará que Alemania quiere una respuesta objetiva sobre lo que sucedió en Guta. En este caso, su autoridad en Europa crecerá mucho".

​En unas declaraciones a los periodistas en Berlín, la canciller alemana, Angela Merkel, señaló que hace falta hablar con Rusia a pesar de los conflictos y contradicciones.

"Estoy a favor de hablar con Rusia. Si queremos llegar a una solución amistosa, en particular, en Siria. (…) Rusia será un factor para resolver la situación. Esto significa definir los conflictos y contradicciones y siempre buscar un diálogo", apuntó Merkel.

EEUU, Francia y el Reino Unido dispararon en la madrugada del 14 de abril más de un centenar de misiles de crucero contra Siria.

Aunque el ataque fue presentado como represalia por el supuesto uso de un agente tóxico en Duma, que causó decenas de muertos según los rebeldes y las ONG asociadas, los aliados no quisieron esperar a que la OPAQ, cuyos expertos ya están desplegados en Siria, realizase una investigación sobre el terreno.

Rusia condenó en términos enérgicos el ataque a Siria al calificarlo de agresión contra un Estado soberano que está en primera línea de combate contra el terrorismo.