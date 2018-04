El nuevo chantaje de EEUU contra Rusia "no servirá para nada"

Las nuevas sanciones contra Rusia, que Washington prevé introducir pronto, no servirán para nada. En los últimos años ha quedado claro que Rusia no permite que la chantajeen y no cambia su política exterior al someterse a esta presión, declaró el periodista Christopher Wanner en su comentario al medio alemán Die Welt.

"Es obvio que esto no le gustaría a nadie [en el Kremlin]. Sin embargo, debo señalar que las sanciones, que habían sido impuestas anteriormente contra Rusia, no han sido fructuosas. Las nuevas no servirán para nada tampoco. Rusia no permite que la chantajeen y no cambia su política exterior al someterse a esta presión", dijo el reportero.

A su juicio, la única manera de llegar a un acuerdo con Rusia es a través de la diplomacia, que, a propósito, debe realizarse en pie de igualdad.Wanner aseveró que "es importante comprender qué importancia otorgan los rusos a sus zonas de influencia".

"Cuando alguien pone en duda su influencia, se hace extremadamente difícil llegar a una acuerdo con ellos en cuanto a cuestiones en disputa", pronunció.

Una estrategia europea que suponga la participación rusa en las negociaciones acerca del problema sirio le convendría a Moscú, agregó el periodista.

"En esta situación todo depende de quién será el autor de esta iniciativa. Esta tendría más posibilidades si proviniera de Alemania, y no de Francia, pues los galos hace poco tomaron parte en un ataque militar contra Asad. Alemania se quedó al margen. Creo que Moscú tiene más confianza en las autoridades germanas que en los Gobiernos de otros países occidentales", manifestó.

EEUU evalúa aplicar nuevas sanciones contra Rusia en respuesta al supuesto ataque con armas químicas en la localidad siria de Duma, señaló el 16 de abril la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo, a su vez, que Washington aplica las nuevas medidas restrictivas contra Moscú sin fundamento.

EEUU, Francia y el Reino Unido lanzaron la madrugada del 14 de abril un masivo ataque con más de 100 misiles contra tres instalaciones —dos, al oeste de Homs y una en la zona de Damasco— que, según el Estado Mayor Conjunto de EEUU, están relacionadas con un supuesto programa clandestino sirio de armas químicas. La mayoría de los misiles fueron interceptados por Siria.

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó el ataque de agresión de EEUU y sus aliados contra "un Estado soberano que está en primera línea de combate contra el terrorismo".

Grupos de la oposición armada siria y de la ONG Cascos Blancos acusaron a las tropas gubernamentales de haber arrojado el 7 de abril un barril con cloro sobre Duma, localidad de Guta Oriental, algo que Damasco niega.

