Canciller turco lanza un ataque verbal contra Macron

"Desafortunadamente, muchos de nuestros amigos europeos prefieren el populismo a un trabajo serio" comentó Cavusoglu en una rueda de prensa.

El jefe de la diplomacia turca añadió que "la relación de Turquía con Rusia sigue siendo tan fuerte como antes", y no constituye una alternativa al vínculo con Occidente.

A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que las discrepancias entre Rusia y Turquía sobre el ataque de EEUU y sus aliados a Siria no influyen en la cooperación entre los dos países.

"Estos ataques no nos dividieron; no es un secreto que las posturas de Moscú y Ankara en cuanto a varios asuntos son diferentes, al mismo tiempo este hecho no impide el intercambio de opiniones (…) tampoco influye sobre las perspectivas del desarrollo de la cooperación en muchos aspectos", dijo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó anteriormente que los bombardeos de tres naciones occidentales sobre Siria habían roto la alineación diplomática entre Rusia y Turquía, dado que esta última aprobó la acción militar.

© REUTERS / Philippe Wojazer Macron destaca importancia de dialogar con Rusia, Irán y Turquía para la solución en Siria

Al mismo tiempo, Macron comentó que París considera que el diálogo con Rusia, Turquía e Irán sobre Siria es parte necesaria de cualquier acuerdo.

EEUU, Francia y el Reino Unido lanzaron en la madrugada del 14 de abril más de un centenar de misiles contra Siria.

Según los aliados, fue un ataque puntual dirigido contra tres instalaciones del supuesto programa clandestino sirio de armas químicas: dos, al oeste de Homs y una en la zona de Damasco.

Turquía, país miembro de la OTAN, apoyó el ataque, mientras que Rusia lo condenó.