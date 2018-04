LIMA (Sputnik) — El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que su país no quiere enfrentarse a EEUU, pero que no cederá "un milímetro" en sus principios, ni negociará nada relacionado a sus temas domésticos.

"Cuba no aceptará amenazas ni chantajes del gobierno de EEUU; Cuba no desea confrontación, pero no negociará nada de sus asuntos internos, ni cederá un milímetro de sus principios", aseguró el ministro de Exteriores cubano durante su discurso en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima.

