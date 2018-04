Reino Unido tacha de "grotesco" que Rusia le acuse del supuesto ataque en Duma

El Ministerio de Defensa ruso aseguró horas antes que tiene pruebas que confirman que el presunto ataque químico del 7 de abril en la ciudad siria de Duma fue una provocación en la que estuvo implicado el Reino Unido.

"Esas acusaciones de Moscú no son más que las últimas alegaciones grotescas de Rusia, que también ha dicho que no se produjo ningún ataque; eso simplemente muestra su desesperación por cargar la culpa sobre cualquiera que no sea su cliente, el régimen de (presidente sirio Bashar) Asad", dijo el representante del Ministerio de Exteriores británico.

Recordó que desde febrero de 2017 Rusia se valió seis veces de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para "proteger al régimen de Asad contra una investigación de su uso de armas químicas".

Basándose en las denuncias de grupos de la oposición armada de Siria y ONG relacionadas, los países occidentales acusan a Damasco de haber arrojado el 7 de abril un barril con cloro sobre Duma, pero el Gobierno sirio lo niega.

Rusia sostiene que el supuesto empleo de sustancias tóxicas en esa localidad siria fue un montaje que persigue desatar una agresión contra Siria.