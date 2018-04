Ischinger apoyó a la canciller de Alemania, Angela Merkel, en su decisión de no sumarse a un posible ataque de EEUU y aliados contra Siria, en represalia al supuesto empleo de armas químicas en Duma, pero subrayó que no es suficiente con la simple no participación.

"¿Un ataque a (Bashar) Asad? Merkel tiene razón al no participar porque los ataques aislados no son un sustituto de una política fallida en Siria. Pero la no participación tampoco es el sustituto de una política coherente de Siria", apuntó el diplomático en su cuenta de Twitter.

Dirigiéndose a los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, Ischinger inquirió: "Macron, Merkel, May: ¿hay entonces una estrategia de la UE en Siria?".

Ischinger, quien fue embajador de Alemania en EEUU de 2001 a 2008, se desempeña desde 2008 como presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich.